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هشام طلعت: بناء فنادق فورسيزون رفع أسعار الغرفة إلى 460 دولارا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:55 م
هشام طلعت: بناء فنادق فورسيزون رفع أسعار الغرفة إلى 460 دولارا هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة
كتب هانى الحوتى

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قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن بناء فنادق فورسيزون بالقاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية، ساهم بشكل إيجابى فى تطوير قطاع السياحة فى مصر سواء من نوعية السائح الوافد للبلاد أو حجم إنفاقه والخدمات المقدمة له، مدللا على حديثه بارتفاع سعر الغرفة بعد بناء فنادق فورسيزون من 90 دولارا فى السابق إلى 460 دولارا حاليا، مضيفا أن بناء فندق فورسيزون بالأقصر سيغير نمط السياحة بها، ويساهم فى جذب فئات من السياح لأول مرة، منوها إلى أن الفندق يبدأ تنفيذه هذا العام، ويستغرق إنشائه 3 أعوام ونصف.

 

وأكد "طلعت"، فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع عقد مشاركة مع شركة إيجوث لبناء فندق فورسيزون الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تعظيم أصول الدولة، قائلا أن الدولة تمتلك أصول كثيرة، ولو حدثت شراكة بين القطاعين العام والخاص سيؤدى إلى تغظيم العائد من تلك الأصول، ومن ثم زيادة معدلات النمو وتشغيل المزيد من القوى العاملة، مشيدا بتطور أداء الحكومة فى مشروعات الشراكة، وهو ما لمسه فى إتمام عقد الشراكة لفندق فورسيزون الأقصر، مضيفا ولو استمر هذا التفاهم سيؤدى إلى كثير من المشروعات التى تخدم الاقتصاد المصرى

 

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

 

وقع العقد كلا من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، شريف بندارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

 

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحى من الفئة الممتازة خمسة نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقى ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادى صحى وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 1.5 مليار جنيه.

 

ويمثل الفندق بمستوى 5 نجوم إضافة كبير للقطاع السياحى وخاصة فى الأقصر ويدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم فى توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار فى هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة فى مصر

 

ويقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل - المملوكة لشركة "إيجوث" - التى تبلغ مساحتها 21.4 ألف متر مربع.

 

ووفق العقد أيضًا، تحتفظ "آيكون" بملكية الفندق المزمع إنشاؤه فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين

 

ويأتى هذا فى إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وهشام طلعت فى صورة تذكارية
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وهشام طلعت فى صورة تذكارية
 
 
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

هشام طلعت وشريف البندراى رئيس شركة ايجوث
هشام طلعت وشريف البندراى رئيس شركة ايجوث

 


اخبار الاقتصاد

ايجوث

طلعت مصطفى

فورسيزون الأقصر

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