ناصر البرنس: "محمد رمضان وفريقه غفلونى".. وأطالب بتعويض مناسب (فيديو)

كتب محمد مجدى السيسى

اتخذ ناصر البرنس إجراءً تصعيديا جديدا، تجاه واقعة تصوير الفنان محمد رمضان، فيديو كليب فى مطعمه الخاص دون الاستئذان منه، بحسب روايته في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر "الفيس بوك"، الذى أكد فيه أن المنتج الخاص بالفنان هدده وطالبه بعدم الحديث عن تصوير الفيديو كليب، وذلك خلال زيارة محمد رمضان وفريق عمله للمطعم فى منطقة إمبابة أمس الاثنين.

وروى ناصر البرنس في فيديو خاص لـ"اليوم السابع" تفاصيل جديدة في الواقعة، مؤكداَ أن فريق عمل النجم محمد رمضان أهانوا مكان عمله، بقوله: "بعتت إبنى علشان يرحب بيه زقوه"، مؤكداً أن المستشار حسين منير المحامى الخاص به، اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعويضه عما حدث أمس.

وقال ناصر البرنس: "أنا ليا تعويض عن اللى حصل امبارح، وليا حق وضع اسمى في المسلسل الجديد، لأن محمد رمضان وفريقه غفلونى، والنجم الكبير داس على المنيو برجله"، موجهاً رساله له: "انتوا غفلتونى، وأنا بقولك الـ"نمبر وان" هو شعب مصر الكبير، هو جيشنا وشرطتنا وقضائنا المحترم، الـ"نمبر وان" هي أمنا مصر الكبيرة".