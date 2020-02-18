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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:55 م
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خلال تفقدها مشروع سيدة بدوية..

نائب محافظ مطروح: فتح فصول محو أمية لتعليم الفتيات بالقرى والتجمعات البعيدة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:46 م
نائب محافظ مطروح: فتح فصول محو أمية لتعليم الفتيات بالقرى والتجمعات البعيدة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، منزل إحدى السيدات البدويات، بقرية الضوايا، فى مدينة النجيلة، غربي مدينة مرسى مطروح، للتعرف على جهود تصنيع مشروعات إنتاج الألبان والجبن من الأغنام، والعمل على توفير منافذ لتسويق المنتجات بأسعار مناسبة، دعما لمشروعات المرأة، وتشجيعها على عمل مشروعات منزلية صغيرة، تعتمد على المنتجات البيئة، التي تتميز بها مطروح.

وأكدت نائب المحافظ، على اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة الدعم للمرأة البدوية، والمشروعات المنزلية الصغيرة، والعمل على مساعدتها في تطوير منتجاتها، وفتح منافذ لتسويقها، لتدر عليها دخلا ثابتا وتساعدها على أعباء المعيشة .

وأشادت نائبة محافظ مطروح، بجودة المنتجات المصنوعة من خيرات الطبيعة، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذه المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، مما يعود بالنفع علي المرأة بمطروح، مع دراسة مقترح إقامة مصنع صغير، لتصنيع المنتجات للتسهيل عليها، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لها.

وأوضحت نائب مطروح، أنه سيتم العمل على التوسع فى فتح فصول محو أمية لتعليم الفتيات، في كافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية، مع تشجيع الفتيات التي لم يسبق لهن التعليم، على الالتحاق بالفصول ومحو أميتهن.

واستمعت الدكتورة دينا عثمان، لعدد من مطالب السيدات البدويات، ووعدتهن  بعرضها على محافظ مطروح، والعمل على تلبيتها فى ضوء الإمكانات المتاحة.

على جانب آخر، عقد اليوم الثلاثاء، مؤتمر ختام أنشطة مشروع تنمية الثروة الحيوانية بمطروح، الممول من الاتحاد الأوروبي "برنامج التنمية الايطالية، تحت رعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبة مصر العامة بمروح، وحضور والدكتور عادل أبو النجا مدير المشروع  وممثلين عن البرنامج التنمية الريفية والتعاون الإيطالي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد البحوث الزراعية، عبد الله عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الأغنام البرقي بمطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (1)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (3)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام 

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (5)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام 

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (6)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام 

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (9)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام 

 

نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام (10)
نائب محافظ مطروح تتفقد مشروع سيدة بدوية لتصنيع منتجات ألبان الأغنام

 


محافظة مطروح

تنمية الثروة الحيوانية

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