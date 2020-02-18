نائب محافظ الدقهلية: مخطط استراتيجى للقضاء علي مشكلة القمامة

الدقهلية شريف الديب

أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ، لعقد لقاء المواطنين الأسبوعي ،وقد وجه نائب المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، بحسن التعامل مع المواطن ،وتقديم كافة الخدمات بابتسامه وضبط النفس في المقام الأول ،عند مواجهة أي مشكله وتطبيق القانون علي أي مخالف .

وأكد " الشيخ " ،أنه تم وضع مخطط استراتيجي للقضاء علي مشكلة القمامة في جميع مدن وقري المحافظة ، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء مصانع لتدوير القمامة طبقا للمواصفات العالمية قريبا ،وأنه تم تحديد نقاط وسيطة مؤقتة لتجميع القمامة ،وأنه سيتم إلغائها فور بدء المصانع الجديدة عملها .

وقرر نائب المحافظ صرف مساعدات مالية فورية لعدد 15 حالة من الحالات الانسانية من المواطنين أبناء الدقهلية، وكلف السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم، لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مستديمة .

ومن ناحية أخرى كلف "الشيخ " احمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتدبير عدد ٤ فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين ،علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية كما كلف نائب المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات إجراء عمليه جراحيه وصرف علاج لعدد 3 من المواطنين .

وفى ذات السياق قرر " الشيخ " تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمعاينة أحد المخابز المخالفة لشروط الترخيص بدكرنس ووجه لرئيس المدينة بفصل جميع المرافق عن المخبز لحين انتهائه من اصدار التراخيص القانونية اللازمة .