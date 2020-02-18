موظف خليجى يقاوم الأمن وأمه تعض أفراد الشرطة فى دبى

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً خليجياً ووالدته بعد أن قاوم المتهم الأول، أفراد الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم، في حين قاومت المتهمة الثانية والدته، الموظفين القائمين على تنفيذ القانون وعضت يد أحد أفراد الشرطة.
ووفق الشاهد الأول فى القضية وكيل في إدارة مكافحة المخدرات، فقد تم الانتقال لمنطقة الورقاء، وتمت ملاحظة المبلغ خارج منزل المتهم بعد أن تعرض للاعتداء من قبله، وتبين أن المتهم شقيق زوجته.
وبعد فترة شوهد المتهم خارج المنزل يقوم بالتدخين، فتوجه إليه الشاهد، وأبلغه أنه من أفراد مكافحة المخدرات، وطلب مرافقته للدورية، إلا أنه رفض وقاوم رجال الشرطة وتلفظ بعبارات نابية.
ونقلت صحيفة الرؤية أنه على الفور حضرت والدة المتهم ، وعضّت الموظف الشاهد في ساعده الأيسر، إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من ضبط المتهم والمتهمة بتواجد العنصر الشرطى النسائى من المركز الشرطى المختص وتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كسر محتويات المنزل، وعندما حاول زوج شقيقته التدخل لمنعه اعتدى عليه ، وأصابه في وجهه، وبعد حضور رجال الشرطة رفض الانصياع لهم واعتدى على أحدهم، واستغاث بأسرته فجاءت أمه وعضت يد الشرطى.
وفى واقعة آخرى مشابهة وقعت أمس الأول قام رجل بولندى من أصحاب السوابق سوى قضم جزء من الإصبع الأصغر لشرطي بولندي أثناء القبض عليه، وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة بوزن اليوم الأحد إن الشرطي المصاب غادر المستشفى في الوقت الراهن وأوضحت أن الرجل قضم قطعة "طولها 1.5 سنتيمتر من الإصبع الأصغر في اليد اليمنى.
كان الرجل يقود سيارة ولفت انتباه أفراد الشرطة بعد عدم توقفه عند إشارة مرور، وانطلاقه بالسيارة.
وذكرت المتحدثة أن الرجل وهو من أصحاب السوابق تصرف بعدوانية أثناء القبض عليه وقضم قطعة من أصبع الشرطى، وحسب الشواهد الأولية، فإن الرجل كان قد تعاطى مخدرات قبل الجريمة،ورفضت الشرطة القول ما إذا كان قد أمكن إعادة خياطة الأصبع مرة أخرى.
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