مهاجرون يتجاوزون جدار ترامب بسلم ثمنه 5 دولار

كتبت هناء أبو العز

ابتكر المهربون طريقة للتغلب على تشديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن الجدار الذى يشيده على حدود بلاده الجنوبية مع المكسيك، وتأكيده على منع وصول المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة.

وراحت تعهدات الرئيس الأمريكي أدراج الرياح، حين كانت الوسيلة التى استطاع المهربون ابتكارها لا تتجاوز 5 دولار لعبور الجدار.

وقالت صحيفة "إل باسو تايمز" الأمريكية المحلية في ولاية تكساس، قولها إن هناك تزايدا فى أعداد السلالم على الجدار الذى يفصل الولاية عن المكسيك في مايو.

ويأتى المهاجرون من دول أمريكا الوسطى والجنوبية إلى المكسيك أملا في الوصول إلى الولايات المتحدة، التى يعتبرونها أرض الخلاص.

وقال الضابط جو روميو إن هناك من يجني المال من هذه السلالم، مشيرا إلى أن السلطات قامت بإزالة العديد منها حتى لا يتم استخدامها مجددا.

وبحسب الصحيفة فقد بدأت تظهر السلالم الحديدية في محيط بلدة "إل باسو" بولاية تكساس عند اكتمال تشييد الجدار في المنطقة في مايو الماضي.

وتقول السلطات إن عدد السلالم، التي وصفتها بــ"المعابر" غير القانونية، ازداد منذ ذلك الحين.

وبين أكتوبر 2019 ويناير 2020، اعتقلت حرس الحدود الأميركي أكثر من 10 آلاف مهاجر غير قانوني، مقارنة بـ5 آلاف بنفس الفترة من العام الذي قبله في "إل باسو".

ويستخدم المهربون سلالم مصنوعة يدويا على شكل الحرف "U" بالإنجليزية حتى تسهل عملية تسلق الجدار والوصول إلى الجانب الثاني من الحدود.

وقالت الصحيفة المحلية إن تكلفة السلم الواحد المصنوع من المواد الرخيصة الموجودة في الأسواق لا تتجاوز 5 دولارات.

واحتل بناء جدار على الحدود مع المكسيك قمة أولويات ترامب خلال حملته الانتخابية، وبعد توليه الحكم في مطلع 2017، وأدى ذلك إلى خلافات حادة مع الديمقراطيين بشأن تمويل المشروع، الذي قد تتجاوز تكلفته عشرات المليارات، انتهى بإغلاق الحكومة لفترة من الوقت.

وكلّف مشروع الجدار العازل، الذي لم يكتمل حتى الآن المليارات بالفعل،، واضطرت وزارة الدفاع الأمركية إلى التخلي قبل أيام عن شراء مقاتلات من طراز أف-35 وطائرات من دون طيار، من أجل توفير مبلغ 3.8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار.