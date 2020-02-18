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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:06 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تعلن عن 92 حالة انتقال للكورونا بين البشر خارج الصين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:00 م
منظمة الصحة تعلن عن 92 حالة انتقال للكورونا بين البشر خارج الصين كورونا ارشيفية
رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء إن هناك 92 حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان إلى آخر في 12 دولة خارج الصين، لكن المنظمة ليس لديها البيانات اللازمة لعقد مقارنات مع الصين.
 
وأضاف تيدروس أن المنظمة لم تسجل انتقالا محليا مستداما للمرض إلا في حالات محددة، مثل السفينة السياحية دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.
 
وتابع قائلا إن الصين أبلغت المنظمة باكتشاف 72528 حالة، منها 1850 حالة وفاة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

منظمة الصحة العالمية

الصين

كورونا

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