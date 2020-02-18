منطقة الأقصر الأزهرية تطلق مبادرة "وقاية" لمواجهة الأمراض والأوبئة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس المنطقة، أنه في إطار دور الأزهر التعليمي والتربوي والتوعوي وحرصه الدائم على تحقيق الحفاظ على المقاصد التي أكد الإسلام على رعايتها والحفاظ عليها وأهمها "حفظ النفس"، وإنطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية أطلق الأزهر الشريف مبادرة عامة للوقاية من الأمراض والأوبئة عموما تحت عنوان "وقاية"، وذلك بناءاً على توجيهات وكيل الأزهر الشريف.

وقال خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس منطقة الأقصر الأزهرية – فى بيان صحفى – أنه تقرر أن تشارك جميع المعاهد الأزهرية بإلقاء كلمة توعوية يومياً في طابور الصباح بصورة يومية، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجارى، ومن المقرر أن تشمل تلك الكلمات التوعوية في ضوء الخطة المرفقة ما يلى:-

الأربعاء 19 فبراير: فلسفة الإسلام في التعامل مع الأمراض

الخميس 20 فبراير: رسائل إيجابية للمريض

الأحد 23 فبراير: اهتمام الإسلام بالنظافة في كل أمور الحياة

الإثنين 24 فبراير : أهمية الوقاية من الأمراض والأوبئة وطرق الوقاية منها

الثلاثاء 25 فبراير : بيان بالضوابط الإسلامية في التعامل مع نواقل الأوبئة

الأربعاء 26 فبراير : دعوة الإسلام للحفاظ على الصحة العامة وتقوية المناعة

الخميس 27 فبراير : دعوة الإسلام إلى التعامل مع الأماكن الموبوءة والأصل الشرعي للحجر الصحي