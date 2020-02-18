وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق الكونغو "الغني بالمعادن"، وقد تسببت الهجمات في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، كما أعاقت جهود العاملين في مجال الصحة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا بالمنطقة.