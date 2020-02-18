مقتل رئيس محكمة إثر هجوم مسلح غربى أفغانستان

أ ش أ

أعلن مسئول أفغانى أن "عبد الرحيم عظيمي" رئيس محكمة ابتدائية فى مقاطعة "إنجيل" بإقليم "هرات" الواقع غربى البلاد، لقى حتفه إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون بالمقاطعة، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم حاكم الإقليم "جيلانى فارهاد" قوله إن عظيمى لقى حتفه إثر كمين نصبه له مسلحون مجهولون.

من جانبه، قال الجنرال "أمين الله أمرخيل" قائد شرطة إقليم "هرات" إن عظيمى تلقى تهديدات أمنية وأنه سافر إلى مكان غير مؤمن بدون التنسيق مع قوات الأمن.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها بعد عن هذا الهجوم.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" فرع "ولاية خراسان"، فى غارات جوية ودورية أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم كونار شرقى البلاد.

وأوضحت الوزارة، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الغارات أدت إلى مقتل 4 مسلحين من "داعش ولاية خراسان" فى منطقة سوكى بإقليم كونار، كما قتلت القوات الخاصة أحد مسلحى "داعش خراسان" ودمرت مخبأ أسلحة خلال غارة فى منطقة تارانج بالإقليم ذاته، وقتلت غارة جوية أخرى فى منطقة تارانج مسلحا آخر تابعا للتنظيم الإرهابي.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها تنظيم "داعش" على هذه العمليات حتى الآن.