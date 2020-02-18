سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مطالب أسترالية لرئيس وزراء بريطانيا: لا تسليم جوليان أسانج للأمريكيين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 م
مطالب أسترالية لرئيس وزراء بريطانيا: لا تسليم جوليان أسانج للأمريكيين ترامب وأسانج
كتبت:نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إثنان من أعضاء البرلمان الأسترالى الذين سافروا لزيارة جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس أنه يجب على بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى منع محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وقال أندرو ويلكى، النائب الفيدرالى المستقل، إن تسليم أسانج، الذى أتهمته الولايات المتحدة بالتآمر لاختراق شبكة كمبيوتر سرية تابعة للبنتاجون، سيشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن "هذه قضية سياسية وما هو على المحك ليس مجرد حياة جوليان أسانج. أنه حول مستقبل الصحافة وحرية الرأي".

 

بينما قال النائب الليبرالى القومى كريستنسن أن رئيس الوزراء البريطانى تحدث عن كيفية اعتقاده أن معاهدة التسليم غير متوازنة إلى حد ما، على حساب المملكة المتحدة، مضيفا "آمل أن يسحب بوريس جونسون هذه القضية المعروضة على المحاكم". "

 

وجاءت زيارة أعضاء البرلمان فى لندن وتصريحاتهم قبل بدء جلسة استماع لتسليم المجرمين الأسبوع المقبل لتمثل رسالة من مجموعة من الأطباء تتضمن117 طبيبًا ونفسيًا من 18 دولة، وطالبوا بإنهاء ما وصفوه بـ التعذيب النفسى والإهمال الطبى لجوليان أسانج".

 

وتعبر الرسالة، التى نُشرت فى المجلة الطبية "لانسيت" وارسلت إلى وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية عن مخاوف بشأن مدى قدرة أسانج الصحية للمشاركة فى الإجراءات القانونية خاصة تلك التى أثارها مقرر الأمم المتحدة الخاص نيلز ميلزر بشأن صحة أسانج حيث ورد فى الرسالة، "معظم هذا التعذيب سيحدث فى جناح طبى فى السجن، تحت مراقبة الأطباء. لا يمكن لمهنة الطب أن يتحملوا الصمت وام يظلوا على الجانب الخطأ من التاريخ، بينما تتكشف هذه المأساة ".

 

وفى نفس السياق قال والد أسانج أنه يخشى أن يكون إرسال ابنه إلى الولايات المتحدة بمثابة "حكم بالإعدام".

 

يذكر أن مؤسس وكيليكس محتجز فى سجن بلمارش فى جنوب شرق لندن بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية 18 تهمة - 17 منها تندرج تحت قانون التجسس - حول المؤامرة لتلقى والحصول والكشف عن وثائق دبلوماسية وعسكرية سرية.


وكيليكس

البرلمان الاسترالى

الولايات المتحدة

بوريس جونسون

جوليان اسانج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جوليان أسانج يدلى بشهادته أمام القضاء الإسبانى فى قضية تجسس

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 11:00 م

رئيس تحرير ويكيليكس: محاولة واشنطن لتسليم أسانج أقرب إلى "التسليم القسرى"

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 01:06 م

جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" يمثل أمام محكمة بريطانية حليق الذقن

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 12:51 م

CNN تكشف تسريب أسانج معلومات عن الانتخابات الأمريكية من سفارة الإكوادور

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:30 ص

شاهد.. والد جوليان آسانج ينضم الى عشرات المحتفلين فى يوم عيد ميلاد ابنه

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 ص

القضاء البريطانى يؤجل النظر فى إمكانية تسليم أسانج لأمريكا حتى فبراير

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة