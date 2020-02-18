مطالب أسترالية لرئيس وزراء بريطانيا: لا تسليم جوليان أسانج للأمريكيين

كتبت:نهال طارق

قال إثنان من أعضاء البرلمان الأسترالى الذين سافروا لزيارة جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس أنه يجب على بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى منع محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال أندرو ويلكى، النائب الفيدرالى المستقل، إن تسليم أسانج، الذى أتهمته الولايات المتحدة بالتآمر لاختراق شبكة كمبيوتر سرية تابعة للبنتاجون، سيشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن "هذه قضية سياسية وما هو على المحك ليس مجرد حياة جوليان أسانج. أنه حول مستقبل الصحافة وحرية الرأي".

بينما قال النائب الليبرالى القومى كريستنسن أن رئيس الوزراء البريطانى تحدث عن كيفية اعتقاده أن معاهدة التسليم غير متوازنة إلى حد ما، على حساب المملكة المتحدة، مضيفا "آمل أن يسحب بوريس جونسون هذه القضية المعروضة على المحاكم". "

وجاءت زيارة أعضاء البرلمان فى لندن وتصريحاتهم قبل بدء جلسة استماع لتسليم المجرمين الأسبوع المقبل لتمثل رسالة من مجموعة من الأطباء تتضمن117 طبيبًا ونفسيًا من 18 دولة، وطالبوا بإنهاء ما وصفوه بـ التعذيب النفسى والإهمال الطبى لجوليان أسانج".

وتعبر الرسالة، التى نُشرت فى المجلة الطبية "لانسيت" وارسلت إلى وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية عن مخاوف بشأن مدى قدرة أسانج الصحية للمشاركة فى الإجراءات القانونية خاصة تلك التى أثارها مقرر الأمم المتحدة الخاص نيلز ميلزر بشأن صحة أسانج حيث ورد فى الرسالة، "معظم هذا التعذيب سيحدث فى جناح طبى فى السجن، تحت مراقبة الأطباء. لا يمكن لمهنة الطب أن يتحملوا الصمت وام يظلوا على الجانب الخطأ من التاريخ، بينما تتكشف هذه المأساة ".

وفى نفس السياق قال والد أسانج أنه يخشى أن يكون إرسال ابنه إلى الولايات المتحدة بمثابة "حكم بالإعدام".

يذكر أن مؤسس وكيليكس محتجز فى سجن بلمارش فى جنوب شرق لندن بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية 18 تهمة - 17 منها تندرج تحت قانون التجسس - حول المؤامرة لتلقى والحصول والكشف عن وثائق دبلوماسية وعسكرية سرية.