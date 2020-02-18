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مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:18 م
مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط.. فيديو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استمرارا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، والذى يمضى بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو، فقد تصدر معدل النمو الاقتصادى المصرى قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامى 2018 و2019، ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و 2022.

جاء ذلك وفقا لفيديو جراف، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022

وكشف الفيديو جراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012، في حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

ووفقاً لما أبرزه الفيديو جراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلاً عن احتلالها المرتبة الـ 4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017.

ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامي 2018، و2019 متصدراً بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو جراف، أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضاً في تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وذلك على مدار أعوام 2020، و2021، و2022.


معدلات النمو

مصر

الحكومة

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

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