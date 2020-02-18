مستشارة الاتحاد الأفريقى وسفير مصر بأثيوبيا يشاركان بورشة عمل "الوجه المتغير للإرهاب"

كتبت: هناء أبو العز

بدعوة من الحكومة الكينية تشارك السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، والسفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا، فى ورشة عمل تحت عنوان حول "الوجه المتغير للارهاب والتطرف..ردود فعل عملية" ، والتي تنظمها الحكومة الكينية في العاصمة نيروبي لمدة أسبوع.

يشارك فى ورشة العمل سفراء وفود دول من نيويورك وأديس أبابا، هي مصر، لاوس، إيرلندا، بوروندي، سيراليون، السودان، الجزائر، مالى، غينيا، رومانيا، بوليفيا، جامايكا، الجابون، ليسوتو، السنغال، ومدير مكتب الجريمة والمخدرات فى الامم المتحدة بشار الجعفرى وسفير سوريا لدى الامم المتحدة بصفته عميد السلك الدبلوماسي فى نيويورك.

وقام وفود السفراء بزيارات ميدانيةً لمقر الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئةً، ومركز تدريب عمليات حفظ السلام.

الجديرً بالذكر أن السفيرة نميرة نجم كانت قد إعتذرت عن حضور المبادرة الوطنية لمؤتمر العام لشيوخ وأعيان ونخب وقبائل ليبيا والتي ستعقده القبائل الليبية في مدينة ترهونة يومي الأربعاء والخميس القادم، وتنظمه الحكومة المؤقته في الشرق الليبي ضد الإرهاب ووقف التدخل التركي في ليبيا وذلك لسابق إنشغالها بمواعيد عمل سابقة .