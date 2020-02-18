سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشارة الاتحاد الأفريقى وسفير مصر بأثيوبيا يشاركان بورشة عمل "الوجه المتغير للإرهاب"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:35 م
مستشارة الاتحاد الأفريقى وسفير مصر بأثيوبيا يشاركان بورشة عمل "الوجه المتغير للإرهاب" مستشار الاتحاد الافريقى القانوني
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدعوة من الحكومة الكينية تشارك السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، والسفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا، فى ورشة عمل تحت عنوان حول "الوجه المتغير للارهاب والتطرف..ردود فعل عملية" ، والتي تنظمها الحكومة الكينية في العاصمة نيروبي لمدة أسبوع.
 
يشارك فى ورشة العمل سفراء وفود دول من  نيويورك وأديس أبابا، هي مصر، لاوس، إيرلندا، بوروندي، سيراليون، السودان، الجزائر، مالى، غينيا، رومانيا، بوليفيا، جامايكا، الجابون، ليسوتو، السنغال، ومدير مكتب الجريمة والمخدرات فى الامم المتحدة بشار الجعفرى وسفير سوريا لدى الامم المتحدة بصفته عميد السلك الدبلوماسي فى نيويورك.
 
وقام وفود السفراء بزيارات ميدانيةً لمقر الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئةً، ومركز تدريب عمليات حفظ السلام.
 
الجديرً بالذكر أن السفيرة نميرة نجم كانت قد إعتذرت عن حضور المبادرة الوطنية لمؤتمر العام لشيوخ وأعيان ونخب وقبائل ليبيا والتي ستعقده القبائل الليبية في مدينة ترهونة يومي الأربعاء والخميس القادم، وتنظمه الحكومة المؤقته في الشرق الليبي ضد الإرهاب ووقف التدخل التركي في ليبيا وذلك لسابق إنشغالها بمواعيد عمل سابقة .

الاتحاد الافريقى

الارهاب

نيجيريا

كينيا

اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استدعاء فرنسى لرؤساء دول الساحل الأفريقى.. ماكرون يستضيف قمة لمواجهة خطر الإرهاب في إفريقيا.. قلق دولى متزايد بشأن انتقال عناصر داعش إلى ليبيا ودول الساحل.. باريس تحشد لعملية "تاكوبا" وقلق من التردد الأمريكى

الإثنين، 13 يناير 2020 07:00 م

مصر تهزم الإرهاب.. ليبيا تسلم السلطات المصرية هشام عشماوى بعد 8 أشهر من اعتقاله في درنة.. الجيش الليبى: التسليم يأتى فى إطار مكافحة الإرهاب بشمال أفريقيا

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:38 ص

مصر تنتصر على الإرهاب.. ليبيا تسلم السلطات المصرية هشام عشماوى بعد 8 أشهر من اعتقاله في درنة.. الجيش الليبى: التسليم يأتى فى إطار مكافحة الإرهاب بشمال أفريقيا

الأحد، 02 يونيو 2019 07:42 ص

مصر تقهر الإرهاب.. ليبيا تسلم السلطات المصرية هشام عشماوى بعد 8 أشهر من اعتقاله في درنة.. الجيش الليبى: التسليم يأتى فى إطار مكافحة الإرهاب بشمال أفريقيا

السبت، 01 يونيو 2019 07:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة