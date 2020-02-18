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مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الثانى للطلاب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:02 ص
مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الثانى للطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ينظم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الملتقى التعليمى الثانى بفرع المركز بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس المقبل 20 فبراير الجارى، لعرض دورات وأنشطة المركز، وتقديم ورش تدريبية مجانية للطلاب فى مجال تعلم اللغات.
 
وأوضحت الدكتورة شاهندا عزت، مديرة مركز اللغات والترجمة، أن الملتقى يتضمن عرضًا عن المركز وأنشطته والتعريف بالدورات المستحدثة والخدمات التى يقدمها المركز للطلاب والخريجين سواء من جامعة القاهرة أو الجامعات الأخرى؛ كما يتضمن الملتقى ورش تدريب مجانية لتعلم مبادئ اللغتين الفرنسية والألمانية، ومشاهدة ومناقشة فيلم باللغة الإنجليزية ضمن فعاليات نادى السينما.
 
وأكدت الدكتورة شاهندا، أن الطلاب المشاركون فى فعاليات الملتقى سيحصلون على عدد من المنح والخصومات التى يقدمها المركز، بناء على تعليمات رئيس الجامعة بدعم الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية بالمركز، مشيرة إلى أن المركز يخدم الآلاف من طلاب الجامعة فى تحسين مستواهم فى اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن إدراج مجلة هرمس للعلوم الإنسانية والاجتماعية - التى يصدرها مركز اللغات والترجمة بالجامعة - على منصة بنك المعرفة المصرى واتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إتاحة 4 أعداد حتى الآن من المجلة على بنك المعرفة المصرى، ويجرى حاليًا رفع وإتاحة باقى الأعداد، لافتًا إلى أن مجلة هرمس تصدر بعدة لغات، وتخاطب مختلف الثقافات العالمية حيث تؤكد قيم التنوع والتعددية، وتدعم التخصصات البينية، وتسير وفقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التى يصدرها مركز اللغات والترجمة وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية، وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة.

 


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