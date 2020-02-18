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مذيعة بقناة العربية تدخل فى نوبة ضحك خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:53 م
مذيعة بقناة العربية تدخل فى نوبة ضحك خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو مذيعة العربية تنفجر فى الضحك
كتب محمد شعلان

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انفجرت الإعلامية منتهى الرمحى فى الضحك على الهواء خلال تقديمها النشرة الإخبارية على قناة العربية، حيث انتابها حالة من الضحك الهيسترى عندما عجزت عن قراءة عناوين الأخبار، وغيرت الكلمات المكتوبة أمامها على الشاشة، لتفشل بعد ذلك فى قراءة أى من العناوين التالية، وفقدت مذيعة العربية أعصابها وبدأت تضحك بشكل هيستيرى لحين انتهاء عرض العناوين للفقرة الإخبارية بالنشرة.

واكتفت المذيعة منتهى الرمحى، بالصمت خلال عرض قناة العربية لعنوانين النشرة الإخبارية فى محاولة لاحتواء الخطأ المهنى الذى وقعت فيه، وحينما عادت الكاميرا إليها من جديد وجهت التحية بشكل سريع للمشاهدين قائلا : "تحية لكم وإلى اللقاء" بدون الاعتذار عما بدر منها من عدم المهنية خلال قراءة نشرة الأخبار.

الإعلامية منتهى الرمحى هى مذيعة أردنية من أصل فلسطينى تبلغ من العمر 52 عامًا، وبدأت بعملها الإعلامى بالتليفزيون الأردنى، وانتقلت إلى قناة "العربية" عام 2003 وظلت بها منذ تأسيسها وحتى الآن.

قناة العربية قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من شبكة إعلامية سعودية كانت تبث من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بمصر والآن تبث من مدينة دبى للإعلام بالإمارات العربية المتحدة، وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية. تضم القناة إعلاميين عرب وسعوديين وغربيين، شأنها شأن معظم القنوات العربية والأجنبية الأخرى.

تأسست القناة من قبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط، مجموعة الحريرى، ومستثمرين من عدة دول عربية أخرى. وتولى إدارة القناة حين إنشائها وزير الإعلام الأردنى السابق صالح القلاب، حيث بدأت تغطية الحرب على العراق؛ ثم تولى الإدارة الإعلامى السعودى عبد الرحمن الراشد وذلك بعد مرور عام على تأسيس القناة.


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ضحك مذيعة

نشرة الاخبار

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