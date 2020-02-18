مخالفات قد تعرض شركات المحمول للغرامة.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

يلتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإصدار التقرير الشهرى لقياس مستوى جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق فودافون و اورنج واتصالات و المصرية للاتصالات WE ، ونشره عبر موقعه الالكترونى بالدقيقة و الثانية فى مطلع كل شهر منذ 6 اشهر، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.

ورغم إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 6 تقارير شهرية عن نتائج اختبارات جودة المحمول وما تضمنته من مناطق ضعف الخدمة و أفضل واسوأ الشبكات بمناطق معينة، إلا أن الجهاز لم يوقع جزاءات أو غرامات على أى شركة حول نتائج تلك التقارير للاسباب الآتية:

أولا: لأنها مرهونة بتخطى أى شركة للنسب المحددة لجودة الخدمة بأى منطقة ثلاث مرات، وبعدها يتم توقيع جزاءات، وهذا لم يحدث.

ثانيا: توجد لائحتان للجزاءات، لائحة صغيرة للجودة وتتعلق بتوقيع جزاء تقدر بنحو 100 ألف جنيه فى حال تراجع الخدمة لأى شبكة فى منطقة 3 مرات فى السنة وزيادتها لـ200 ألف جنيه حال وصلت المخالفات لـ5 مرات كمثال، أما اللائحة الكبيرة فتوقع فى حال العطل الجسيم، ويؤخذ فى الاعتبار حجم المناطق المتأثرة وتقدر بالملايين.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد وقع جزاءات كبيرة على شركتين للمحمول العام الماضي بسبب أعطال جسيمة بالشبكة ولكن لم يكن لها علاقة بتقارير قياسات الخدمة الشهرية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت فى يوليو الماضى إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، و الهدف منه إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

يذكر أن حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.