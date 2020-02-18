محافظ كفر الشيخ يعطى إشارة البدء بـ"ماراثون للجرى"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ماراثون الجرى والمشى بمدينة كفرالشيخ، والتى نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بدايةً من مدخل المحافظة بناحية كمين 30 يونيو حتى ميدان الملك عبدالله، بطول 6 كم بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء كفرالشيخ، من الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة، تحت شعار «الرياضة حق للجميع ».

وكرم محافظ كفرالشيخ، الفائزين بالعشر مراكز الأولي في ماراثون الجري والمشي، بتوزيع جوائز مالية علي الفائزين بالمراكز الخمس الأولي للشباب وهم " محمد موسى محمدين - مركز شباب سيدى سالم، السيد عطية شلبى مركز شباب الشهابية بلطيم، محمد عادل جبر - مركز شباب قلين، على عبدالله بدوى - مركز شباب سيدى سالم، طارق أحمد الغرباوى - مركز شباب فوه "، كذا الفائزين بالخمس مراكز الأولي للفتيات وهن " شروق عمار، رحمة يوسف، نورهان عادل محمد، وردة محمود السيد، سارة عبدالعاطي صالح، من مركز شباب كفرالشيخ ".

قال محافظ كفرالشيخ، نحتاج لترسيخ استراتيجية بناء الإنسان من خلال الشباب والرياضة بالتعاون مع التربية والتعليم والجامعة، مؤكداً أن الجري والمشي فكرة للارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذى دعا جميع أفراد الشعب المصرى بكل فئاته لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطن من جميع النواحى، وخصوصاً البدنية والصحية، حتى يكون فرداً صالحاً للمجتمع ومساهماً فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ومن جانبه قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أسعد بتواجدي في وسط أهلي والشباب الرائع، مؤكداً علي دعم كافة الانشطة الشبابية والرياضية فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بكافة الأنشطة الشبابية والرياضية والفنية والثقافية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإقامة ماراثون المشي والجري كل 15 يوم، بجانب ممارسة رياضة سباق الدراجات، وذلك للحفاظ على الممارسة الرياضة بشكل دائم وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبها قامت الدكتورة سونيا عبدالوهاب، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بنقل تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرةً أنه سوف يشارك في سباق الدراجات وماراثون الجري والمشي القادم.

ومن جانبه قدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، علي مشاركتهما في ماراثون المشي والجري، وعلي دعمهما لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب واستغلال طاقاتهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء أيمن الحو، مساعد مدير الأمن، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.