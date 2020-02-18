محافظ كفر الشيخ يطمئن على الطالبة المصابة فى حادث التروسيكل

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على حالة الطالبة " هيام محمد الشربيني " ، 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والتى أصابت بكسور نتيجة لحادث تصادم ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لنقل الطالبة لمستشفى الجامعة، لرغبتها إجراء عملية جراحية فى مستشفى الجامعة، مشددا على تقديم الرعاية الطبية لها.

وعلى جانب آخر وجه المستشار إسماعيل خضر، رئيس نيابة الأحداث فى كفر الشيخ، لطفلي التروسيكل المتهمان باصطدام طالبة في الشارع، تهم الشروع فى قتل طالبتين، واستعراض القوة ضدهما، وترويع مواطنين.

كما قرر رئيس نيابة الأحداث فى كفر الشيخ، ضم الطالبة هند مؤمن، زميلة ضحية اصطدام طفلى التروسيكل، إلى التحقيقات، واعتبارها مجنى عليها ثانية.

كما طلب عمرو بيومي، محامى المجنى عليها الطالبة هيام،خلال جلسة التحقيق مع الطفلين، وذلك لثبوت تعرض الطالبة الثانية، للخطر من الطفلين، خلال الأصطدام بزميلتها أثناء رفقتها فى شارع عمومى، بمنطقة العزبة الجديدة بمدينة كفر الشيخ.

وتبين من التحقيقات، تعمد الطفلين التلويح بالمركبة البخارية "تروسيكل" نحوهما فى اتجاه سيرهما بالشارع العمومي، بسرعة عن الحد المسموح بها، ما أدى إلى إصابة الطالبة الأولى هيام محمد الشربيني، بكسور فى الساق اليسرى، وجروح، وكدمات وسحجات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وكان رئيس نيابة الأحداث بكفر الشيخ، استمع لطفلي التروسيكل، في جلسة تحقيق، حول أتهام الطالبتين هيام محمد الشربيني، ضحية اصطدام الطفلين بها بالتروسيكل، وزميلتها هند مؤمن، الشاهدة والمجني عليها الثانية، في الواقعة بتعمد اصطداهما بالتروسيكل، بشارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ.

وتبين من التحقيقات التي أجراها رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ، مع طفلي التروسيكل، أن تحريات الرائد محمد كرم، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، أثبتت أن الطفلين المتهمين سيئين السير والسلوك، ويعتادان ارتكاب مثل تلك الوقائع، كما استعرضوا القوة والترويع، والشروع في قتل كلتا الطالبتين.

كما أمر إسماعيل خضر، وكيل نيابة الأحداث في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بتكليف المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بإعداد تقرير عن حالة الطالبة هيام محمد الشربيني، 17 سنة، ضحية اصطدام طفلين بها بدراجة بخارية "تروسيكل" في شارع عمومي بمدينة كفر الشيخ.

كما أمر وكيل نيابة الأحداث في كفر الشيخ، تكليف منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بإعداد تقرير عن حالة الطفلين "يوسف أ.ا.ع.ا"، وشهرته "لبن" 16 سنة، و"يوسف.ش.م.ب"، وشهرته :قملة"، 17 سنة، ويقيمان بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمتهمين باصطدام الطالبة هيام.

وكان وكيل نيابة الأحداث في كفر الشيخ، انتقل إلى قسم العظام بمستشفى كفر الشيخ العام، للاستماع إلى أقوال الطالبة هيام، لاستكمال التحقيقات في الواقعة، وفق المحضر المحرر بالواقعة والذي حمل رقم 12 لسنة 2020 جنح أحداث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وذلك بحضور المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وقالت الطالبة خلال استماع وكيل نيابة الأحداث لها، إنها كانت تسير رفقة زميلتها "هند"، بعد تلقيهما درس خصوصي، بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ، ففوجئت بطفلين يستقلان دراجة بخارية "تروسيكل"، يسرعان نحوهما بغرض التحرش بها، ورغبة منهما بسرقة حقيبتها، بتوجيه من أحدهما كان على متن صندوق "التروسيكل" بالأحتكاك بهما قائلا له :"اخطف الشنطة بتاعتها..ادخل على البتين دول أخبطهم".