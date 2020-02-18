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محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات المقامة على أرض المحافظة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:05 م
محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات المقامة على أرض المحافظة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدورى الأسبوعى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، على أرض المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزى همام السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وجميع رؤساء المدن ومديرى عموم المديريات والادارات الخدمية والمعنية، حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/ 2020 ووجه بسرعة الانتهاء من المشروعات، وفقا للجدول الزمنى للتنفيذ.

واستعرض فودة موقف استكمال طريق نبق بشرم الشيخ، ووجه المحافظ نحو قيام مجلس مدينة شرم الشيخ بالتنسيق مع مديرية الزراعة والطب البيطرى لاتخاذ اللازم للحفاظ على الثروة الحيوانيه وتوفير مكان لعدد 8 ذكور و4 إناث و 4 قاعود خلفة مهداة من دولة الإمارات.

وجه المحافظ بسرعة قيام شركة الكهرباء بتغطية كابلات الكهرباء الأرضية بالتنسيق مع مدينة سانت، واصدر المحافظ تعليماته بصرف مبلغ 1 مليون جنيه لتلبية احتياجات التنمية بمدينة سانت كاترين، واستعراض الموقف التنفيذى لمزرعة العجول "مصر الخير" وموقف الـ 50 فدانا ومزارع البياض والداجني ببئر ابو كلام بطور سيناء .

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء ،بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء الدكتور علاء مندور رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة حلوان لمناقشة مقترحات تطوير منطقة البلو هول ويشمل منطقة المشربة والعصلة بمدينة دهب.

وأكد المحافظ أنه سيتم تطوير المنطقة بمنظور جديد للترويج السياحي للمدينة، مضيفا أن البداية ستكون بمنطقة المشربة والعصلة بدهب، مؤكدا على مشاركة أهالى مدينة دهب بعرض مقترحاتهم ورؤيتهم، قبل تنفيذ هذا المشروع الضخم الذى يساهم فى تطوير مدينة دهب لتتماشى مع مكانتها السياحية ولزيادة الجذب السياحى للمدينة.

 


مدينة طور سيناء

الخطة الاستثمارية

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محافظ جنوب سيناء

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