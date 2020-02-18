محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير الكهرباء دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحضور نائب وزير الاستثمار، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدعم وتشجيع الإستثمارات فى مجال الطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الطاقه الكهربائية، وذلك بعد أن وفرت وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية الدائمة للمحافظة بعد دخول دائرتين جديدتين من خلال خط الربط الكهربائى بلاط شرق العوينات جهد 220 كيلو فولت.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أعلن الأحد الماضي، عن حصر المزارعين أصحاب مساحات الأراضي التي تصل لـ3 أفدنة تمهيدًا لبحث سبل دعمهم في تكلفة الكهرباء والوقد في أغراض الزراعة عن طريق صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة، حيث أكد الزملوط، أن المحافظة تسعي جاهدة لتنفيذ خطة طموحة تستهدف دعم صغار المزارعين بمراكز وقري المحافظة بحيث تتولي المحافظة دعم نفقات وتكاليف الكهرباء والوقود المستخدم في أغراض الزراعة، علي أن تكون هنام مرحلة قادمة من الدعم تستهدف أصاحب الـ5 أفدنة، وذلك في حال حصر أعداد قليلة من ملاك الـ3 أفدنة.

ولفت إلى أن المحافظة تدعم صغار المزارعين ،حتي في حالات تقنين وضع اليد طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، من خلال تخفيض سعر الفدان في حالات السداد لكامل سعر الأرض.

وكانت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت مؤخرا، عن طرح مشروعات بـتكلفة 285 مليون جنيه تشمل تشغيل إبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار إستعواضية حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.

وأشار الي أن البئر الاستعواضي هو بئر تتولى حفره وزارة الري في المناطق التي بدأ بها انخفاض منسوب الآبار الجوفية مع قلة واضحة في كميات المياه الناتجة مما يستلزم الحفر لاستعواض كميات المياه التي تحتاجها الزراعات في المنطقة.

وأشار إلى طرح مشروع بـ230 مليون جنيه، يستهدف تشغيل 85 بئرًا بالطاقة الشمسية بدلًا من تشغيلها بنظام الديزل والسولار، حيث إن خطة مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة هذا العام كانت تستهدف تشغيل 45 بئرا جوفيا بهذا النظام، بينما جرت الموافقة على تشغيل 40 آخرين، ليصبح الإجمالي 85 بئرًا، وجري طرحها وينتهي المشروع خلال العام المالي المقبل 2021.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعلن أن المحافظة نجحت فى تنفيذ مشروعات تشغيل الابار الحكومية والخاصة بنظام الطاقة الشمسية وهو ما أدى لتحقيق وفرة كبيرة فى النفقات التى كانت تستهلك فى دفع فواتير الكهرباء وشراء السولار لتشغيل طلمبات الديزل لتلك الابار مشيرا إلى أن 598 بئر حكومى كانت تستهلك 200 مليون جنيه سنويا.