محافظ الغربية يكشف موعد افتتاح المنطقة اللوجيستية

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية هناك منطقة لوجستية جديدة على مساحة 800 فدان باستثمارات كبيرة جدا تستوعب 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف خلال في لقائه ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد تم الانتهاء من 60% من هذه المنطقة، وافتتح مول تجارى وبها نادى رياضى ومنطقة ترفيهية وملاهى ومنطقة لوجستية للأدوية ومنطقة لتوكيلات السيارات المختلفة وثلاجة كبيرة لتجميع الحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن هناك مستثمر مصرى أمريكى ضخ استثمارات فى هذا المكان حوالى 8 مليار، ووهو ليس من الغربية وعندما سألته قال إنه درس السوق وعلم أن الغربية هى مركز وملتقى التجار في الدلتا وسيتم افتتاح جزء منه فى الافتتاحات الرئاسية القادمة والجزء الأخر بنهاية عام 2021 وهذه الأماكن خارج مدينة طنطا بقرية سبرباى التي تبعد عن العاصمة طنطا بـ10 كيلو متر.

وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين، قد أشاد بجهاز تنمية التجارة وأكاديمية النقل البحرى والغرف التجارية، فى وضع خريطة استراتيجية للمناطق اللوجيستية المحورية، بناء على احتياجات الدولة واحتياجات كل محافظة على مساحة 100 فدان.

وأضاف وزير التموين، خلال وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بالشرقية، أن المناطق اللوجيسية تضم مصانع فرز، وثلاجات ضخمة ومعدات وزن وتحميل عملاقة، مشددا على أهمية الدراسة والتخطيط قبل تنفيذ أى مشروع قائلا: "اللى عايز ينجح يدرس ويخطط كويس ويراجع التخطيط ثم ينفذ هايطلع أنجب وأسرع ما أنتوا متخيلين".