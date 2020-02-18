محافظ البحر الأحمر يعلن عن وحدات سكنية في أول زيارة لحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة حلايب، اليوم الثلاثاء، على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، ومشايخ القبائل، وأعضاء مجلس النواب، عن المنطقة الجنوبية، النائب أحمد ابوخليل، والنائب ممدوح عمارة، واستمع المحافظ لمطالب الأهالى، التى تمثلت في المطالبة بوضع ضوابط لتوزيع مساكن وحدات التوطين، وإنشاء وحدة حجر بيطري، ومكتب بريد، ومستشفى، وموقف إقليمى، ومركز شباب، وإنشاء مقرات للجهات الحكومية بالمدينة.

واستجاب المحافظ لمطلب الأهالى بالإعلان عن طلب الحصول على الوحدات السكنية وعددها 538 وحدة، وكلف المدينة بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء مجلس النواب، وبعض مشايخ القبائل، لدراسة الحالات ووضع الضوابط والشروط والعرض عليه، على أن تكون الأولوية في التوزيع، للمطلقات والارامل، ومتضرري السيول، والزواج الحديث ومتعددي الزواج.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة حلايب تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كلفه بتسخير كل الجهود لخدمة أبناء المدينة، لتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان بشكل عام، وعلى المستوى الصحي والتعليمي بشكل خاص.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، منفذ رأس حدربة البري، حيث إضطلع على سير العمل بالمنفذ، فيما يتعلق بنقل البضائع، والاستماع إلى مطالب العاملين بالمنفذ، التى تمثلت في المطالبة بتوصيل خط مياه للمنفذ، وكذا رفع كفاءة أعمدة الإنارة بداخل المنفذ، وترجل المحافظ داخل المنفذ إلى أن وصل إلى خط عرض 22 الواقع على حدود مصر مع شقيقتها السودان.

وطالب النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، المحافظ، بالنظر في ربط البضائع المصرية بالمندوب السوداني، حيث توجد بعض المشكلات بسيارات نقل البضائع، مما يؤدى إلى التأخير في إنهاء الإجراءات..

بدوره كلف محافظ البحر الأحمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، بسرعة إنهاء توصيل خط المياه إلى المنفذ، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمدينة حلايب برفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنفذ.

كما استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية، لمدينة حلايب إلى مطلب سيدة أرملة، بتوفير فرصة عمل لابنها بمجال التدريس بالمدينة.

سأل المحافظ المواطنة عن حالتها الإجتماعية فقالت : أعول 3 أبناء أيتام، وزوجي توفي ، وأتكبد رسوم كثيرة لتدبير نفقات المنزل. على الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير فرصة عمل بمجال التدريس بمدينة حلايب لابن السيدة، حيث أنه حاصل على مؤهل عالي..

رافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب عميد مصطفي عبدالرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.