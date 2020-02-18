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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:03 م
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محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء لمواجهة النوة الحالية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:40 م
محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء لمواجهة النوة الحالية محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية ،علي مستوي الأحياء للتعامل مع النوة الحالية، مشددا على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد لحظيا ،على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة ،تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد؛ قام أحمد جمال نائب المحافظ، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بنطاق حي الجمرك، وتم التشديد علي المتابعة المستمرة لرفع تجمعات المياه بنطاق الحي

هذا وقامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بجولة ميدانية للاطمئنان علي السيولة المرورية وسير أعمال رفع تجمعات المياه بغرب الإسكندرية، شملت مناطق القباري والورديان، فضلا عن تفقدها لعدد من الانفاق، ووجهت خلالها بالدفع بعدد من السيارات بمدخل كوبري محرم بك لرفع أي تجمعات مياه بشكل فوري وعاجل.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة أعمال تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية بأحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، وشملت الجولة طول الكورنيش ومنطقة الكورنيش ومناطق متعددة بالأحياء المذكورة.

و أكد على أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار

و كانت  الاسكندرية قد شهدت  اليوم هطول الامطار الخفيفة  و المتوسطة بمناطق متفرقة من المحافظة خاصة شرق الاسكندرية يصاحبها انهفاص فى درجات الحرارة مع عدم وجود رياح او ارتفاع فى الامواج ، فيما ظهرت سماء الاسكندرية ملبدة بالغيوم.

و قد حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية من تساقط امطار اليوم ، حيث اشار التقرير الى انة من المتوقع سقوط أمطار  خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتمتد للداخل على مطروح وقد تصل إلى شمال الصعيد.

 


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