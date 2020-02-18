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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:39 ص
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خلفًا للعميد محمد عياد..

محافظ الأقصر يصدر قرار بتعيين الدكتور محمد رزق رئيساً لمدينة الطود

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:39 ص
محافظ الأقصر يصدر قرار بتعيين الدكتور محمد رزق رئيساً لمدينة الطود مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أصدر المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم قراراً بتعيين الدكتور محمد محمود رزق، نائب رئيس مركز الطود، رئيساً لمركز ومدينة الطود، وذلك خلفًا للعميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة السابق، حيث كان قد تخرج الدكتور محمد محمود محمد رزق من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام2001، واستكمال مشواره الأكاديمي بحصوله على دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان، ثم حصل على الماجستير في القانون العام بجامعة أسيوط كما حصل رئيس المدينة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة أسيوط عام 2014.

كما تدرج محمد رزق في العمل بالمحليات، فشغل منصب مديراََ لشؤون العاملين بمدينة البياضية، وباحثاً قانونياً، ثم مدير شؤون قانونية بمدينة الطود، وأول رئيس لمجلس قروي الطود غرب، وشغل منصب سكرتير عام مركز ومدينة الطود، ثم نائباً لرئاسة المركز ، إلى جانب كونه مدرسًا منتدباً لدى معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان، حتى صدور قرار تعيينه رئيساً لمركز ومدينة الطود.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، السبت الماضى، برفقة حجاج محمود حامد مدير إدارة شباب الطود، فعاليات المهرجان الرياضي "ماراثون للجري والمشي" من أمام المدينة الشبابية الدولية بالطود حتى مزلقان محطة الطود، وذلك تحت رعاية إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة الطود، وتحت شعار "الرياضة للجميع" وعلى روح المرحوم الكابتن "مدحت رمضان" أحد مشجعي مركز شباب الحسينات.

وأعرب نائب رئيس مركز مدينة الطود خلال المهرجان، عن سعادته بتواجد المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركة من جميع الأعمار السنية، مؤكداً أن الجري والمشي فكرة الارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة، وترسيخ قاعدة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع، حيث أوضح حجاج محمود حامد مدير إدارة شباب الطود، أن هذا المهرجان لأول مرة يقام في مركز الطود وكبدايه لإقامة ماراثون رسمي لمركز ومدينة الطود لمسافة 5 كيلو متر، ولذلك تسعى الوزارة جاهدة لإستغلال هذا الوعي لتحقيق أهدافها وهي الارتقاء بالصحة العامة للجميع ونشر ثقافة الرياضة، حيث شارك في المهرجان جميع مراكز الشباب بمركز الطود لجميع الاعمار من عمر 15 عام، من الشباب والفتيات والسيدات، وتم تكريم الأوائل من جميع المراحل العمرية.

 

 


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