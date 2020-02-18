محافظة المنوفية تكشف تفاصيل إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب كليب "الراقصة"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال معتز حجازى المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، حدثت خلال 48 ساعة، وتم إثبات الواقعة من خلال مشرف الدور في الثانية عشر ظهراً، موضحاً أن المدرسة قامت بتوقيع أقسى عقوبة لديها في اللائحة على 22 طالب بالفصل 3 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أنه بعد علم الإدارة التعليمية اتخذت إجراءاتها بتفيذ أقصى عقوب فصل أسبوعين لكل طالب، لافتاً إلى أنه بمجرد إخطار محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو العيون، بالواقعة أصدر قراراً بإحالتها للتحقيق العاجل باستبعاد مدير المدرسة والمشرفين الموجودين داخل المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة فإن اللحظات التي تم تصوير هذه المشاهد كانت فى فترة "الفسحة"، لافتاً إلى أن لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة للمدرسة تجرى تحقيقا لتحديد المسئولية الإدارية في تقرير نهائي سيتم الانتهاء منه صباح غد، وقامت اليوم النيابة العامة بالانتقال إلى المدرسة لتحديد المسئولية الجنائية في الواقعة.

وتابع:"في النهاية هذه مؤسسة تعليمية تربوية ولن يسمح بذلك"، لافتاً إلى أن الوسائل التعليمية الموجودة داخل المدارس مخصصة للعملية التعليمية والتربوية، والجرم الأخر هو عرض هذه النوعية "الرقص" داخل المدرسة.

وكان مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى، وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفى حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل صور للفيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

يأتى ذلك في ضوء توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.