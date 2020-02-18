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محافظة الجيزة تبدأ إنشاء المعهد الدينى بأطفيح بعد تعطله 10 سنوات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:00 ص
محافظة الجيزة تبدأ إنشاء المعهد الدينى بأطفيح بعد تعطله 10 سنوات أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، فى إنشاء المعهد الدينى الإعدادى والثانوى بمدينة أطفيح والذى كان متوقف العمل به منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بمتبعة محمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح، وإبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن.

وفى السياق بدأت أجهزة مدينة منشأة القناطر برئاسة اللواء حسين لبيب، بتسوية طريق جسر النيل وطريق محطة الصرف بالوحدة المحلية بوردان تحت إشراف رئيس وحدة وردان، وذلك لتحسين الخدمة للمواطنين وتسهيل المرور لهم.

وبدأت أجهزة حى الهرم برئاسة اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، في استكمال العمل بخطة تطوير العشوائيات حيث تم البدء فى تبليط وتسويه شارع عمر محمود .

وبدأت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم، تحت إشراف مديرية الطرق، وتم البدء بشارع عقبة بن نافع بمدينة الرحمن في إطار رفع كفاءة وتطوير وتبليط الشوارع، بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقع بروتوكول تعاون لتطوير بعض الأحياء بالمحافظة، ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق غير ابمخططة، أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة، ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالإنترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وكذلك رفع مستوى الخدمات بها بما ينعكس على راحة المواطن، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الإستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها.


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