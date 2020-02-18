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محافط الشرقية يجبر خاطر 3 أسر بمساعدات مالية وأكشاك خلال لقاء المواطنين (صور)

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:44 م
محافط الشرقية يجبر خاطر 3 أسر بمساعدات مالية وأكشاك خلال لقاء المواطنين (صور) جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى

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التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإستعراض وحل مشاكلهم في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، وعدداً من وكلاء الوزاره و رؤساء المراكز والمدن وذلك بقاعة الإجتماعيات بالديوان العام.

وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بطلب لمحافظ الشرقية بخصوص تضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لسور مقام بالمخالفة يتسبب في غلق الشارع المؤدي إلى أرضه بقرية أكياد القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بعمل حملة مكبرة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر للسور المخالف وتسويته بسطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنبيه عليه بعدم إقامة السور مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة و حسم على المخالفين.

وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين لتعينه على تحمل أعباء المعيشة ، موجهاً رئيس مدينة صان الحجر بإقامة كشك للمواطن فى الأماكن المسموح بها ليتكسب منه ويتحمل مصاريف معيشته.

وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لسيده مطلقة وتعول أبنائها وتعاني من من حساسية بالصدر وربو شعبي وليس لديها دخل ثابت، موجهاً مدير إدارة صندوق الإسكان بإجراء البحث الإجتماعي اللازم عليها لبحث إمكانية توفير وحدة سكنية لها من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية.

كما وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية شهرية لأحد المواطنين غير قادر على العمل ويعاني من أمراض عديدة مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي لتعينه على قضاء متطلبات الحياة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتخصيص يوم من كل إسبوع لإستقبال المواطنين والإستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويقوم بحل مشاكله.

 

 

 


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