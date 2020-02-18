سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مباحثات أمريكية باكستانية حول الوضع الأمنى الإقليمى والمصالحة فى أفغانستان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:49 م
مباحثات أمريكية باكستانية حول الوضع الأمنى الإقليمى والمصالحة فى أفغانستان المندوب الأمريكى لعملية السلام الأفغانية زلماى خليل زاد
إسلام آباد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماى خليل زاد مع رئيس أركان الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمنى الإقليمى وعملية السلام والمصالحة الجارية فى أفغانستان، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا أيضًا -خلال اللقاء- الأمور ذات الاهتمام المشترك، وأشاد المندوب الأمريكي بجهود باكستان ودورها لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.

من جانب أخر أكد الرئيس الباكستاني عارف علوى، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول إقليم كشمير، التي تعهدت بمنح الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير.

وأعرب علوي - خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم - عن قلق بلاده حيال الإجراءات غير القانونية من قبل الهند بكشمير والوضع الإنساني المتدهور هناك في ظل حظر التجول والحصار العسكري، مشيرا إلى أن تصعيد التوتر من جانب الهند على الخط الفاصل في كشمير يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين".

وفيما يتعلق بالملف الأفغاني، جدد الرئيس الباكستاني دعم بلاده القوي لعملية السلام في أفغانستان، مسلطا الضوء على مساهمات بلاده في استضافة اللاجئين الأفغان على أراضيها وتوفيرهم الأمن السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام أنطونيو جويتريش باستضافة باكستان للاجئين الأفغان منذ 4 عقود، قائلا "إن الضيافة والسخاء من قبل باكستان تجاه اللاجئين الأفغان تعد قصة رائعة من التضامن، مثمنا جهود باكستان لهزيمة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتراف بمساهمة باكستان في هذا الشأن".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن جوتيريش وصل إلى باكستان أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لحضور المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان.

 


باكستان

امريكا

افغانستان

مباحثات السلام الافغانيه

كشمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة