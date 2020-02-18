مباحثات أمريكية باكستانية حول الوضع الأمنى الإقليمى والمصالحة فى أفغانستان

إسلام آباد (أ ش أ)

بحث المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماى خليل زاد مع رئيس أركان الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمنى الإقليمى وعملية السلام والمصالحة الجارية فى أفغانستان، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا أيضًا -خلال اللقاء- الأمور ذات الاهتمام المشترك، وأشاد المندوب الأمريكي بجهود باكستان ودورها لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.

من جانب أخر أكد الرئيس الباكستاني عارف علوى، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول إقليم كشمير، التي تعهدت بمنح الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير.

وأعرب علوي - خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم - عن قلق بلاده حيال الإجراءات غير القانونية من قبل الهند بكشمير والوضع الإنساني المتدهور هناك في ظل حظر التجول والحصار العسكري، مشيرا إلى أن تصعيد التوتر من جانب الهند على الخط الفاصل في كشمير يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين".

وفيما يتعلق بالملف الأفغاني، جدد الرئيس الباكستاني دعم بلاده القوي لعملية السلام في أفغانستان، مسلطا الضوء على مساهمات بلاده في استضافة اللاجئين الأفغان على أراضيها وتوفيرهم الأمن السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام أنطونيو جويتريش باستضافة باكستان للاجئين الأفغان منذ 4 عقود، قائلا "إن الضيافة والسخاء من قبل باكستان تجاه اللاجئين الأفغان تعد قصة رائعة من التضامن، مثمنا جهود باكستان لهزيمة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتراف بمساهمة باكستان في هذا الشأن".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن جوتيريش وصل إلى باكستان أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لحضور المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان.