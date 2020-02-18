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مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:01 ص
مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 9 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرا 34.03 نقطة ليصل إلى مستوى 6155.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 43.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6830.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% خاسراً 15.04 نقطة ليصل إلى مستوى 4820.45 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.3%، خاسرا 15.12 ليصل إلى مستوى 4963.83 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 72.2 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار كويتى عبر 2860 صفقة.
 
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.63%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 5.40%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.32%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.45% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 12.19%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.69%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافى خسارة لمساهمى الشركة الأم بلغ 14.6 مليون دينار كويتى مقارنى بأرباح بلغت 3 ملايين دينار كويتى لعام 2018، بنسبة انخفاض 582%، وبلغ النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 18.23 سنتا مقارنة مع 3.78 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافى الخسارة التشغيلى بنسبة 582% ليصل إلى 14.6 مليون دينار كويتى فى نهاية عام 2019 مقابل 3 مليون دينار لعام 2018.

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