لمواجهة التعاليم الخاطئة والهرطقات.. أسقف مغاغة يطلق برنامجا على الفيسبوك

سارة علام

أعلن الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس إطلاق برنامج على الفيسبوك لمواجهة ما وصفه بالتعاليم الكنسية الخاطئة إذ ذكر فى بيان نسبه للجنة العقيدة بإيبراشية مغاغة: نظرًا لما رأته اللجنة لانتشار التعاليم الخاطئة، والبدع والهرطقات الحديثة، والمفاهيم المغلوطة المنتشرة فى أماكن عدة، بوسائل وقنوات مختلفة، وتسببت فى الإضرار بالإيمان، ووحدة الكنيسة وسلامتها ونقاوة التعليم بها، تقرر تأسيس برنامج أسبوعى باسم« التعليم والعقيدة»، يتم بثه على صفحة المطرانية، يهدف إلى تقديم التعاليم والعقائد الصحيحة، والرد على التعاليم الخاطئة، والبدع والهرطقات الحديثة، والمفاهيم المغلوطة على أن تذاع أولى حلقات البرنامج فى 24 فبراير الجارى تزامنًا مع الصوم الكبير.

الجدير بالذكر أن الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة من أبرز رموز التيار التقليدى المتشدد فى الكنيسة القبطية، إذ دأب على مهاجمة توجهات البابا تواضروس الإصلاحية خاصة فى قضية العلاقة مع الطوائف المسيحية الأخرى، وواصل تحديه للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووقع مع فريق من مطران وثلاثة أساقفة على بيان قبيل انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية فى مايو الماضى يطلبون فيه من آباء المجمع التصدى لمخالفات إيمانية وعقيدية تستهدف نشر الإلحاد بين الشباب وهدم عقيدة الكنيسة وهو البيان الذى قوبل بغضب شديد من قبل الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس الذى رأى فى نشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعى إخلالا بآليات العمل داخل المجمع المقدس التى تتطلب السرية معتبرا الأساقفة الأربعة لا يمثلون سوى 2% من آباء المجمع المقدس.

بينما شن الأنبا اغاثون هجوما جديدا على القس فلوباتير عزيز الكاهن بالكنيسة القبطية بفرجينيا بعد أن كشف الأخير عما وصفه بالأخطاء العقائدية والتعليمية للأنبا اغاثون فى فيديو على صفحته على فيسبوك مما دفع الأسقف لتهديده بتحرير شكوى ضده فى المجمع المقدس.