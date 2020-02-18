لحظة تصادم الجليد بعد ذوبانه على شواطئ ولاية مينيسوتا الأمريكية.. فيديو

كتب محمد شعلان

في مشهد طبيعي رائع لا يمكن مشاهدته إلا في المناطق الجليدية الأشد برودة في فصل الشتاء ، التقطت كاميرا أحد الأشخاص لحظة تصادم الجليد على أحد شواطئ ليك سوبيريور في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت اللقطات التي عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قطع الثلج وهي تتصادم أمام الشاطئ ثم تراكمت فوق بعضها البعض وكأنها قطع زجاج مكسور.

Mesmerizing footage captures shards of ice colliding, overlapping and piling up along the shore of Lake Superior in Minnesota. https://t.co/vXfxDylurG pic.twitter.com/i2iB9I4ZDy — ABC News (@ABC) February 18, 2020

وعلى جانب آخر، حذر العلماء من أن ذوبان الجليد في أنتاركتيكا القديمة تسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بنحو 10 أقدام منذ حوالي 129000 عام، وقد يحدث ذلك مرة أخرى، فقد وجد الخبراء أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات تسبب في ذوبان الكتلة الجليدية في غرب أنتاركتيكا على نطاق واسع، والتى على عكس نظيرتها الشرقية تقع على قاع البحر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحدثت هذه الحادثة خلال فترة من درجات الحرارة الأكثر دفئًا والمعروفة باسم "Last Interglacial" ، والتي استمرت ما بين 129000 و 116000 عامًا مضت.

وألزم اتفاق باريس للمناخ الدول الموقعة بوضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري عند 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية)، لكن الفريق البحثى يحذر من أن هذه الدرجات أيضا قد يكون ناتجها سىء على ذوبان الجليد.

وسافر عالم الأرض كريس تيرني من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا وزملاؤه إلى منطقة تسمى "الجليد الأزرق" بالقرب من باتريوت هيلز على حافة صفيحة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء هذه الدراسة.

وتعد مناطق الجليد الأزرق هي مناطق يتم فيها تجريد الجليد السطحي والجليد الأعمق تدريجياً من الرياح الشديدة الكثيفة لتترك سطحًا ناعمًا وممزوجًا في بعض الأحيان، على عكس المناظر الطبيعية البيضاء في أنتاركتيكا، له لون أزرق عليه.