لجنة من البيئة ومحافظة الغربية لمعاينة محطة الخلط بعد ظهور رغوة بالترعة

عاينت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة الغربية ترعة بحر سيف المارة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات، بعد ظهور مواد رغوية على سطح المياه، دون معرفة سببها.

كان أهالى القرية قد فوجئوا بظهور مواد رغوية تشبه الصابون على سطح مياه الترعة وتم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة ضمت كلا من علاء بهنسى وسليمان أبو حسين نائبا رئيس مدينة كفر الزيات والإدارة العامة لرى شبين الكوم وإدارة رى قبلى كفر الزيات بحضور عبدالمنعم طه مدير إدارة النوعية بجهاز شئون البيئة بالغربية ومحمد الصعيدى كيميائى بمعمل البيئة بطنطا ومحمد علام بإدارة البيئة بالغربية وهانى مصطفى بإدارة جهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس سمير عمار مدير إدارة رى قبلى كفرالزيات.

وقامت اللجنة بمعاينة محطة الخلط واخذ عينات لتحليلها وعند التشغيل، وتبين انبعاث روائح كريهة من المحطة، وتلوث مياه الترعة بمياه مصرف تلا، كما قامت اللجنة بأخذ عينات من التربة لتحليلها وتحليل الزراعات لبيان مدى تأثرها بالتلوث، وسحب عينة من المياه لتحليلها وبيان نسب التلوث.

واشتكى المزارعين من تلف المحاصيل وتضرر زراعتهم من المياه المخلوطة بالصرف الصحي.

وانتهت اللجنة إلى مخاطبة وزارة الرى لتركيب فلاتر تنقية بمحطة الرفع والخلط الموجودة على ترعة بحر سيف بقرية كفر ديما لمنع الملوثات بالمياه، وعدم تشغيل المحطة فى فترة أقل احتياجات لعدم حدوث أى آثار بيئية تضر بالزراعة والدفع بوحدات طوارئ فى حالة نقص المياه الشديدة فى الصيف بشكل مؤقت، وتكليف الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية للرى بمتابعة مصادر الملوثات بمصرف تلا العمومى وتحرير محاضر للمخالفين ورفع نواتج التطهير بطريقة آمنة.















