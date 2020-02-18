سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة من البيئة ومحافظة الغربية لمعاينة محطة الخلط بعد ظهور رغوة بالترعة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:04 م
لجنة من البيئة ومحافظة الغربية لمعاينة محطة الخلط بعد ظهور رغوة بالترعة ماده رغويه بالترعة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاينت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة الغربية ترعة بحر سيف المارة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات، بعد ظهور مواد رغوية على سطح المياه، دون معرفة سببها.

كان أهالى القرية قد فوجئوا بظهور مواد رغوية تشبه الصابون على سطح مياه الترعة وتم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة ضمت كلا من علاء بهنسى وسليمان أبو حسين نائبا رئيس مدينة كفر الزيات والإدارة العامة لرى شبين الكوم وإدارة رى قبلى كفر الزيات بحضور عبدالمنعم طه مدير إدارة النوعية بجهاز شئون البيئة بالغربية ومحمد الصعيدى كيميائى بمعمل البيئة بطنطا ومحمد علام بإدارة البيئة بالغربية وهانى مصطفى بإدارة جهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس سمير عمار مدير إدارة رى قبلى كفرالزيات.

وقامت اللجنة بمعاينة محطة الخلط واخذ عينات لتحليلها وعند التشغيل، وتبين انبعاث روائح كريهة من المحطة، وتلوث مياه الترعة بمياه مصرف تلا، كما قامت اللجنة بأخذ عينات من التربة لتحليلها وتحليل الزراعات لبيان مدى تأثرها بالتلوث، وسحب عينة من المياه لتحليلها وبيان نسب التلوث.

واشتكى المزارعين من تلف المحاصيل وتضرر زراعتهم من المياه المخلوطة بالصرف الصحي.

وانتهت اللجنة إلى مخاطبة وزارة الرى لتركيب فلاتر تنقية بمحطة الرفع والخلط الموجودة على ترعة بحر سيف بقرية كفر ديما لمنع الملوثات بالمياه، وعدم تشغيل المحطة فى فترة أقل احتياجات لعدم حدوث أى آثار بيئية تضر بالزراعة والدفع بوحدات طوارئ فى حالة نقص المياه الشديدة فى الصيف بشكل مؤقت، وتكليف الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية للرى بمتابعة مصادر الملوثات بمصرف تلا العمومى وتحرير محاضر للمخالفين ورفع نواتج التطهير بطريقة آمنة.

8
 

 

12
 

 

4444444444
 

 

00
 

 

111
 

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

وزارة البيئة

كفر الزيات

قرية كفر ديما

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة