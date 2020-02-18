لجنة النقل بالبرلمان تواصل جولاتها بطرق أسوان.. اليوم

وكان إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ضمن زيارتها لمحافظة أسوان برئاسة هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور لفيف من النواب أعضاء اللجنة وأيضاً الأعضاء من نواب أسوان ، بالإضافة إلى مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض وفد لجنة النقل بالنواب، أهم المشكلات والتحديات التى تواجه قطاعات الطرق والنقل والكبارى والسكك الحديدية والنقل النهرى ، بجانب التعرف على الرؤية المستقبلية وخطط التنمية بمحافظة أسوان فى مختلف القطاعات الخدمية وخاصة هذا القطاع الحيوى ، علاوة على الإطلاع على الجهود التنفيذية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة كافة العقبات والتحديات التى تساهم فى الحد من معاناة المواطنين.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود مجلس النواب وحرصه على رصد كافة مشكلات المجتمع المصري بمختلف المحافظات من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة للجانه المتخصصة فى كافة المجالات والتى تجوب جميع المحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الدور الرقابى والتشريعي للمجلس لتحقيق وتلبية مطالب الشعب المصري بالشكل المطلوب، مؤكداً على إيمانه بحق المواطن فى الحصول على كافة الخدمات وأن مطالبه مشروعه لخلق حياه كريمة له حيث تم عرض مطالب المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وخاصة المتعلقة بإزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث، وهو الذى لاقى إستجابة فورية أثناء قيام وزير النقل الفريق كامل الوزير بزيارة أسوان ليعلن عن بدء تنفيذ الإزدواج حتي محافظة الأقصر، ليتوازى ذلك مع تحديد توقيتات زمنية لحركة مرور النقل الثقيل من العاشرة مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

وكشف محافظ أسوان عن وجود خطة طموحة لإستغلال النقل النهرى فى نقل الخامات المحجرية بعد تصنيعها وتقطيعها من خلال الصنادل النهرية حيث تم وضع دراسة متكاملة تشمل ميناء نهرى فى أسوان وأخر فى القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهرى وذلك للحد من الحوادث المرورية ولمنع تهالك الطرق والبنية التحتية بها، فضلاً عن مساهمة ذلك فى الخطة الإستثمارية المستقبلية للمحافظة والتى منها إقامة عدة مصانع عملاقة بالمنطقة الصناعية القديمة فى العلاقى وأيضاً المنطقة الصناعية الفوسفاتية الجديدة بالسباعية شرق بمساحة 5115 فدان.

وطالب اللواء عطية، بضرورة مساندة أعضاء مجلس النواب من المحافظة لتذليل كافة العقبات والعراقيل التى تعطل تنفيذ بعض المشروعات الكبرى ومنها محور والكوبرى البديل لخزان أسوان بطول 4,5 كم والذى تصل تكلفته إلى 2 مليار جنية ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2021، وأيضاً مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحى والذى تصل تكلفته إلى 178 مليون جنية وجاهز للتشغيل الفورى.

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم رفع كفاءة طريق السماد بطول 4 كم عقب الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية وذلك تزامناً مع الإنتهاء من الطريق الصحراوى الشرقى الخرسانى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم ، كما أنه تم صدور أمر الإسناد لرفع كفاءة طريق أسوان / برنيس ( البحر الأحمر ) من كم 120 وحتى كم 145 ، بجانب أنه تم عمل الجسات والرفع المساحى والتصميمات تمهيداً لبدء تنفيذ طريق بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 45 كم ، بالإضافة إلى أنه مخطط رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى الكوبانية / الرمادى بطول 40 كم.

ومن جانبه قدم رئيس لجنة النقل والمواصلات هشام عبد الواحد شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال وتفاعله مع القضايا والمطالب الجماهيرية وهو الذى لمسه أعضاء اللجنة من خلال حزمة المشروعات الجارية على أرض المحافظة ، مؤكداً على إخلاص وتفانى أعضاء اللجنة من أجل دفع العمل فى كل شبر من أرض مصر والتى تحتاج منا كل حبة عرق تأكيداً لشعار الرئيس عبد الفتاح السيسى ( يداً تبنى ويداً تحمل السلاح ) مع إيماننا العميق بنظرية النمو المتوازن حيث أن أى تنمية تبدأ من رصف الطرق وخاصة فى أسوان التى تتميز بالإقتصاد المتنوع سياحياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.

وأضاف هشام عبد الواحد بأن هناك جسور تواصل وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأننا كلنا فى مركب واحد حيث أن قطاع النقل بقيادة الفريق كامل الوزير يشهد طفره كبيرة من حجم المشروعات التى تتم فى مختلف الإتجاهات من الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمترو والنقل البحرى والنهرى حيث لا يخفى على أحد أن مصر حالياً شهدت وتشهد تنفيذ 21 محور وكوبرى منها 3 محاور كبرى فى محافظة أسوان.

وفى نفس السياق شهد إجتماع محافظ أسوان مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استعراض العديد من التحديات والمطالب الجماهيرية ومنها دفع العمل وتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة لإستكمال مشروعات المحاور والكبارى والطرق ، بجانب تطوير المحطات والمزلقانات للسكك الحديدية، وأيضاً زيادة أعداد العربات بالقطارات المتجهه من أسوان إلى القاهرة والعكس لإستيعاب الإقبال الكبير على تذاكر القطارات، علاوة على إعادة النظر فى حركة الحافلات المتجهه من حلفا فى السودان إلى أسوان للحد من الحوادث المرورية المتكررة وبالتوازى إعادة النظر فى حركة النقل النهرى بين مينائى السد العالى والزبير بحلفا، فضلاً عن إستغلال أسوار خطوط السكك الحديدية فى إنشاء محلات بشكل حضارى بعيداً عن العشوائية، وأخيراً خلق منفذ لمرور المشاه لحين تركيب سلم كهربائى بنفق كوم أمبو.