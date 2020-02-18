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لأول مرة في مصر.. استئصال فص "كبد" كيلو نصف بالمنظار بدلا من الفتح الجراحى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:38 م
لأول مرة في مصر.. استئصال فص "كبد" كيلو نصف بالمنظار بدلا من الفتح الجراحى استئصال فص من الكبد لمريضة 26 سنة بالمنظار
كتبت أمل علام

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لأول مرة في مصر تم استئصال فص للكبد لمريضة  26 عاما بالمنظار بـ 5 فتحات صغيرة في البطن، تتراوح كل واحدة فيهم من 1 إلى نصف سم، بمركز الكبد بكفر الشيخ، والمريضة التي تدعى بشاير على زكريا خرجت اليوم من المستشفى، بعد تماثلها للشفاء بعد اجراء الجراحة لها يوم الخميس الماضى.

وتعتبر هذه الجراحة أول عملية تجرى في مصر والذى قام بها فريق طبى متخصص في جراحة وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى بالمنوفية، بالتعاون مع أطباء مركز الكبد بكفر الشيخ.

يذكر أن جراحات الكبد بالمنظار جراحات معقده وتحتاج لخبره عالية وفريق طبى عالى التخصص، وتعد هذه الحالة أول حالة استئصال للفص الأيمن بالكامل بالمنظار الجراحى فى مصر، وأول حاله بهذا التعقيد، ويعد هذا الانجاز هو باكورة التعاون المثمر بين معهد الكبد القومى بجامعة المنوفيه، ومركز الكبد بكفر الشيخ، والذى تم افتتاحه منذ عام ونصف .

ويجرى قسم الجراحة بمركز الكبد بكفر الشيخ التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة جراحات فائقة المهارة لمرضى الكبد من محافظات كفر الشيخ والغربية، وقد تم التعاقد مع 5 من اساتذة الجراحة بمعهد الكبد القومى، لإجراء هذه الجراحات،

وعادة كانت تجرى هذه الجراحات بفتح جراحى طوله يتعدى حوالى 20 سم، ويعد الهدف من إجرائها بالمنظار هو تقليل مضاعفات الجراحة والألم بعد العملية، والتماثل للشفاء، والتي تكون أسرع من الجراحات التقليدية، وتم استئصال الفص الأيمن بالكامل نتيجة وجود ورم دموى"، وهى عبارة عن وحمة دموية ضخمة كانت تسبب للمريضة آلام وأنيميا شديدة، وكانت تسبب نزيف مستمر لها، وكان لابد من استئصالها حيث كان قطر الورم 17 سم وفص الكبد كان يزن كيلو ونصف.

 


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