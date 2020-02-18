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كوريا الشمالية تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:42 ص
كوريا الشمالية تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا على أراضيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكورية الشمالية مجددا أنه لم تظهر أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية، فى الوقت الذى تزداد حالات الإصابة بالمرض الوبائى فى الدول المجاورة لها مثل الصين واليابان.
جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة (رودونج) المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية على لسان سونج إن-بوم مسؤول لجنة إرشاد صحة الشعب المركزية غير الدائمة، اليوم الثلاثاء في مقال بعنوان "الدعم المستمر للإجراءات الوقائية بدون تراخى ومتابعة الوضع لحظة بلحظة".
وقال سونج إنه لم تقع أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن لأي شخص، مشيدا بنتيجة تدابير السلطات الكورية الشمالية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وأكد أنه في حال اكتشاف حالة الإصابة، سيتحول نظام الحجر الصحي إلى نظام طواريء، وبموجبه سيتم نشر القوى العاملة وأجهزة الحجر الصحي الطارئة حسب كل منطقة، مع وضع جميع الوسائل الممكنة.
ودعا إلى رفع مستوى تدابير الحجر الصحي بدون تراخي وأخذ الحيطة واليقظة في جميع القطاعات والوحدات، مشيرا إلى أن مسار انتقال الفيروس متنوع ولا يمكن التنبؤ به.


كوريا الشمالية

كيم جونج أون

كورونا

فيروس كورونا

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