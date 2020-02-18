كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة التبادلات رفيعة المستوى مع الصين رغم كورونا

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تواصل كوريا الجنوبية، مشاوراتها مع الصين، بشأن التبادلات رفيعة المستوى كما هو مخطط؛ على الرغم من تفشى فيروس "كورونا" المستجد فى الصين، وذكرت الوزارة فى تقرير أصدرته بشأن السياسة العامة، وأحاطت به البرلمان حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن تفشى الفيروس يمكن أن يضطر الرئيس الصينى شى جين بينج لتأجيل خطته لزيارة كوريا الجنوبية، أن سول وبكين تعقدان محادثات لترتيب زيارة "شي" إلى سول فى النصف الأول من هذا العام.

وأضافت، "أنها ستواصل التشاور مع الصين بشأن الجداول الدبلوماسية الرئيسية المستقبلية فى ظل الفهم المشترك بأن الخطط بين كوريا الجنوبية والصين ستتم متابعتها دون أى عوائق"، وتسعى سول إلى ترتيب زيارة الزعيم الصينى كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى جهودها الرامية إلى نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتعزيز السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن، الفيروس الذى أودى بحياة 1868 شخص فى الصين وحدها، قد أثار تساؤلات حول ما إذا كان فى مقدور الرئيس "شي" تنفيذ خططه الدبلوماسية الخارجية، على الرغم من أن رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج يلعب دورا رائدا فى الإشراف على استجابة بكين للفيروس القاتل.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).