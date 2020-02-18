كندا تستضيف اجتماع مجموعة ليما بشأن فنزويلا الخميس المقبل

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أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، أن كندا ستستضيف الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة ليما الخاصة بمناقشة الأزمة في فنزويلا في جاتينو بمقاطعة كيبيك، يوم الخميس المقبل .

ويجتمع أعضاء مجموعة ليما، التي انضم إليها مراقبون إقليميون في مجموعة ليما - جمهورية الدومينيكان، والإكوادور ، والسلفادور - لمناقشة كيفية إقامة تعاون دولي واسع لحل الأزمة في فنزويلا. ويؤكد الاجتماع من جديد التزام كندا الثابت بالعودة السلمية للديمقراطية للفنزويليين.

وتعتبر كندا هي أحد مؤسسي مجموعة ليما، التي تم إنشاؤها في أغسطس 2017، والتي تجمع بين بلدان من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لقيادة الجهود الإقليمية التي تدعم الحل السلمي للأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا.

وقال الوزير شامبين "يجب على العالم أن يتحد لإنهاء الأزمة الحالية في فنزويلا. معا، مع مجموعة ليما وشركاء كندا الدوليين، نحن مصممون على دعم الشعب الفنزويلي في سعيه للعودة السلمية للديمقراطية ".