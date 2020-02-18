كلية التجارة جامعة القاهرة.. نسبة نجاح الفرقة الأولى 95.2% وإعلان النتائج تباعا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن النسب العامة التى تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الأول، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية، موضحا أنه تم إعلان الكثير من النتائج فى معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وباقى بعض الكليات والفرق فى المراجعة حتى يتم التأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أى طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالى.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه تم إعلان نتائج سنة أولى تجارة جميع الشعب والمتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2 %، وباقي الدفعات سيتم إعلانها تباعًا، كل 24 ساعة إعلان فرقة.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن فيما يخص نتائج كلية الحقوق فجارى مراجعة النتائج من المختصين لضمان العدالة مؤكدا أن جميع الكليات مؤشرات النجاح بها جيدة.

كانت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض والعلوم بجامعة القاهرة أعلنت نتائج تصحيح المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020.

وعلى جانب آخر اعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج