سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كلية التجارة جامعة القاهرة.. نسبة نجاح الفرقة الأولى 95.2% وإعلان النتائج تباعا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:22 ص
كلية التجارة جامعة القاهرة.. نسبة نجاح الفرقة الأولى 95.2% وإعلان النتائج تباعا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن  النسب العامة التى تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الأول، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية، موضحا أنه تم إعلان الكثير من النتائج فى معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وباقى بعض الكليات والفرق  فى المراجعة حتى يتم التأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أى طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالى.
 
وقال رئيس جامعة القاهرة إنه تم إعلان نتائج سنة أولى تجارة جميع الشعب والمتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2 %، وباقي الدفعات سيتم إعلانها تباعًا، كل 24 ساعة إعلان فرقة.
 
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن فيما يخص نتائج كلية الحقوق فجارى مراجعة النتائج من المختصين لضمان العدالة مؤكدا أن جميع الكليات مؤشرات النجاح بها جيدة.
 
كانت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض والعلوم  بجامعة القاهرة أعلنت نتائج تصحيح المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020.
 
وعلى جانب آخر اعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج

 


جامعة القاهرة

كلية التجارة جامعة القاهرة

نتائج كلية التجارة جامعة القاهرة

نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة

نتيجة كلية التجارة

أخبار مصر

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة