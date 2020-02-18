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قوافل الإبل تواصل رحلة القدوم من محافظات مصر للمشاركة بسباق شرم الشيخ

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:15 م
قوافل الإبل تواصل رحلة القدوم من محافظات مصر للمشاركة بسباق شرم الشيخ الآبل
سيناء - محمد حسين

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واصلت اليوم الثلاثاء، قوافل الإبل قدومها من كل محافظات مصر فى طريقها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع المقرر انطلاقه صباح الخميس بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، ويستمر حتى السبت.

 

واستقبلت منطقة مخيمات الهجانة بجوار مضمار السباق، دفعة من الهجن المشاركة القادمة من محافظة الوادى الجديد بعد قطعها مسافة سفر متواصلة استمرت أكثر من 12 ساعة.

 

ونقل الهجانة "إبلهم" المقرر مشاركتها فى سيارات نقل خاصة وسلك جميعهم مسار طريق عيون موسى شرم الشيخ الجديد.

 

قال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن لـ"اليوم السابع"، إن الهجن المشاركة وصلت لمضمار شرم الشيخ من محافظات مصر وكانت باكورة الوصول لمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد وسوهاج وأسوان، مضيفا أن لجان التسجيل قامت بتجهيز بيانات الهجن وفق اشتراطات فنية تنظيمية اتخذت لنجاح المهرجان.

 

وأوضح أن فعاليات هذا السباق منوعة تتركز على أشواط التسابق للتنافس على اول المراكز، وتقرر اتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع التأثير على الهجن أثناء تنافسها خلال فعاليات سباق الهجن التنشيطى الرابع ولن يسمح لعامة الجمهور بالسير بسياراتهم داخل المضمار والاكتفاء بسير عربات أهل الهجن الذين منها يوجهون هجنهم المتسابقة بالريموت كنترول أثناء تسابقها.

 

أضاف أن كل هذه الإجراءات هى ضرورية وتتبع فى ميادين سباقات الهجن عربيا، وتطبيقها بمضمار شرم الشيخ يأتى فى إطار السير فى تحديث وتقدم رياضة الهجن فى مصر لتصل لمستوى عالمى وتطبق كافة المعايير.

 

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سيناء

مهرجان الهجن

شرم الشيخ

سباقات الهجن

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