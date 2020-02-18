قمع أردوغان.. مذكرات اعتقال بحق 695 شخصا للاشتباه فى صلتهم بفتح الله جولن

أنقرة (أ ش أ)

أصدر الادعاء العام التركى مذكرات اعتقال بحق 695 شخصًا للاشتباه فى صلتهم برجل الدين المعارض والمقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، والذى تزعم أنقرة أنه وراء محاولة تحركات الجيش فى عام 2016، ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن وسائل إعلام تركية قولها اليوم الثلاثاء، إن الادعاء العام أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 شخصًا للاشتباه في قيامهم بالتلاعب في اختبارات تابعة لجهاز الشرطة في عام 2009 ، كما أصدر مذكرات اعتقال بحق 157 عسكريًا منهم 101 شخص لايزالون في الخدمة بالإضافة إلى 71 موظفًا بوزارة العدل.

وألقت الحكومة التركية القبض على حوالي 77 ألف شخص وفصلت حوالي 130 ألف آخرين بينهم أفراد عسكريون من وظائفهم الحكومية ؛ وذلك في إطار حملتها المتواصلة التي تشنها على شبكة رجل الدين المعارض فتح الله جولن منذ محاولة الانقلاب في عام 2016.

وتحولت تركيا إلى سجن كبير، بعد أن صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من قمعه، هذا القمع الذى كشف عنه معارض تركى عندما أكد أن هناك مليون و 56 ألف مواطن تركي تم اتهامهم بالانتماء لمنظمة إرهابية خلال عامين، فيما أقدم مواطن تركى على حرق نفسه بسبب الأزمة الاقتصادية، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مواطن تركي أحرق نفسه بسكب البنزين على جسده، أمام أحد أبواب البرلمان التركي مرددًا: أطفالي جوعى، وذلك بعد أيام فقط من حرق مواطن تركى أيضا نفسه في الشارع التركى بسبب تزايد البطالة وعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، حيث حاول مواطن تركي يبلغ من العمر 35 عامًا، الانتحار عبر إشعال النار في نفسه أمام بوابة البرلمان التركي.

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انتحارات الجوع وصلت إلى بوابة البرلمان، مشيرا إلى أن المواطن صرخ : أنا جائع وأطفالي ايضًا جوعى، وتدخلت الشرطة التركية وأنقذته.