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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:58 م
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قطع المياه عن ثلاث مناطق بالقناطر الخيرية لمدة 12 ساعة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:34 م
قطع المياه عن ثلاث مناطق بالقناطر الخيرية لمدة 12 ساعة إنقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد قطع المياه عن مناطق (التقسيم السياحي- الكتلة القديمة- شارع الحرية) بمدينة القناطر الخيرية اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 ظهر اليوم التالي الموافق 19/2/2020، وذلك لاصلاح عطل بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم (1) .
 
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
 
وفى وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بحى شرق شبرا الخيمة بينها عزبة أنور عثمان، الأربعاء 12 فبراير الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة الثالثة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وذلك بسبب كسر بالخط الرئيسى للمياه.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصة به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.


 

 


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القليوبية

شركة مياه الشرب

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