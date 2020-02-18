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فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:11 ص
فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة" كسارة الجمجمة
كتبت إيناس البنا

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ظهرت فى الآونة الأخيرة ما يعرف باسم التحديات التى يطلقها المشاهير أو رواد بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى قد تشمل أداء حركات معينة قد تنطوى على مخاطر تؤدى إلى الموت، وحدث ذلك بالفعل فى تحدى " كيكى" التحدى الذى يتطلب الرقص خارج السيارة أثناء سيرها، وهو ما تسبب فى حوادث موت للبعض.

آخر موضة التحديات التى اجتاحت تطبيق  TikTok، ما يعرف باسم تحدى " Skullbreaker "  أو كاسر الجمجمة ، وهو تحدى انتشر لدرجة أن دار مرصد الأزهر الشريف أصدر بيانا يحرم اتباع تلك اللعبة أو المشاركة فيها.

الفيديو التالى يرصد القصة كاملة منذ ظهور أول فيديو حتى بيان مرصد الأزهر الشريف.

 

"كسارة الجمجمة"

أصدر مرصد الأزهر بيانا يحرم فيه المشاركة فى هذه اللعبة

 

اعتبرها لعبة عدوانية تنطبق عليها الآية الكريمة

"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

 

بدأ التحدى كدعابة بين طالبين بالمدرسة فى إسبانيا

لكن سرعان ما تحول إلى تريند على تطبيق TikTok

يتطلب التحدى 3 مشاركين

والوقوف جنبًا إلى جنب

ويركل اثنين منهم الشخص الذى يتوسطهما أثناء قفزه

 انتشر التحدى وتطور الأمر إلى فيديوهات

ترصد إصابات لأشخاص بسبب هذا التحدى

وقد أدى إلى إصابات خطيرة فى الرأس والظهر والحوض

ووفقًا للتقارير الطبية والصحفية الدولية

الأمر قد يتطور إلى الإصابة بالشلل


تحدى كسارة الجمجمة

لعبة كسارة الجمجمة

كسارة الجمجمة

العاب خطيرة

اليوم السابع بلس

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