فعاليات مكثفة بالأقصر للوقاية من فيروس "كورونا" برعاية كلية الطب

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الطب بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز لتنظيم فعاليات مكثفة تحت رعاية الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، لتوعية الطلاب ودعمهم بالكلية والجامعة لمكافحة عدوى فيروس "كورونا"، وتقديم شرح وافى لتفاصيل الفيروس وتطوراته وكذلك سبل خطوات الوقاية منه بالنظافة الشخصية والوقاية على مدار الساعة ليقوموا بدورهم بتوعية المواطنين حولهم فى مختلف أرجاء الأقصر وجنوب الصعيد.

وأضاف عميد كلية الطب بمحافظة الأقصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم بدء تلك الفعاليات من الجامعة لمكافحة التوعية بالوقاية من فيروس "كورونا"، من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، عبر تنظيم ندوة للتوعية بالفيروس الذى إجتاح عدد كبير من دول العالم داخل مقر الكلية، وذلك برعاية وإشراف كل من الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث يحاضر بالندوة الدكتور محمد شحات بدوى أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب بجامعة الأقصر، مؤكداً على أن تلك الندوة لن تكون الأخيرة لخدمة وتوعية ودعم طلبة الكلية.

وكانت قد شهدت جامعة الأقصر فعاليات الصالون الثقافى "وطن بلا شائعات"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، حيث أقيم الصالون ثقافى بعنوان "وطن بلا شائعات" بالتعاون بين جامعة الأقصر وقصر ثقافة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة، بمقر نادى التجديف بالأقصر، حيث جاء هذا الصالون فى إطار اهتمام الدولة بمحاربة الشائعات المتعددة التى تستهدف البلاد، سوء كانت هذه الشائعات منظمة أو بناء على نقص المعلومات أو اجتهادات من افراد، وذلك من خلال عقد ندوة حوارية تفاعلية مع جمهور الأقصر بفئاته المختلفة وطلاب الجامعة حول تأثير الشائعات على المجتمع المصري، وفتح باب الحوار بين المتحدثين والجمهور.

وكان قد أكد الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى غرب محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعدادات والتجهيزات لوضع كافة إجراءات مكافحة عدوى فيروس "كورونا" وتم نشر التعليمات الخاصة للوقاية من المرض المعدى فى مختلف أنحاء المستشفى بمداخلها ومخارجها، مؤكداً أن المستشفى فى أتم الإستعداد لإستقبال جميع الحالات الطارئة والغير طارئة بجميع التخصصات، وذلك فى حالة اشتباه أى حالة يرجى التوجه إلى مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى.