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فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 ص
فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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يقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بإجراء اتصالات عاجلة لتحديد جلسة عمل مشتركة مع وزير النقل كامل الوزير لبحث فتح الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان، والتى تصلها بالمدن السياحية الأخرى سواء فى مرسى علم أو الغردقة، وذلك بعد أن تلقى شكاوى من المستثمرين السياحيين حول هذا الأمر خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضى.
 
وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن الوزير أبلغ المستثمرين الترتيب مع وزير النقل قريبا، لبحث أمكانية فتح الطرق المغلقة خاصة طريق "دندرة - أبيدوس" الغربى، وطريق "الاقصر - أسوان" الغربى، وطريق طيبة  "الاقصر - سفاجا". 
 
وقال عثمان لليوم السابع نحن نواجه أزمة فى شبكة المواصلات، بسبب غلق تلك الطرق الواصلة بين المدن السياحية والتى تيسر حركة التنقل، كذلك هناك طريق بين الأقصر ومرسى علم كل المتبقى به 70 كم يحتاج إلى إنهاء عملية الرصف، التى ستؤدى حال الانتهاء منها سيؤدى إلى نقله نوعيه.
 
وعقد السبت الماضى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لقاءا موسعا مع أكثر من 100 من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها، بالاضافة الى مناقشة سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.
 
وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنها إنشاء اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور سبعة وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.
 

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