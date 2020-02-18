فاروس يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم "أبو قير" بقيمة عادلة 27.10 جنيه

كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عند قيمة عادلة 27.10 جنيه، وذلك بعد تحقيق الشركة مبيعات بلغت 4 مليارات جنيه، وتحقيق صافى دخل 1.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول 2019-2020، وهو ما يتفق مع تقديرات فاروس بتحقيق "أبو قير" مبيعات تبلغ 8 مليارات جنيه هذا العام، وصافى أرباح بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى ولو واجهت الشركة بعض الصعوبات في النصف الثاني من العام نتيجة لتراجع أسعار اليوريا العالمية.

ويتداول سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عند 6.7 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك حتى 2019-2020، منخفضًا عن متوسطه التاريخي البالغ 9.0 مرة، وبالنظر إلى الأسهم المناظرة، فتبلغ قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك معدل 10.3 مرة لسهم كيما (بزيادة كبيرة عن سهم أبوقير) حتى عام 2019-2020، ومعدل 4.8 مرة لسهم موبكو حتى عام 2020، وذلك يقل عن سهم أبوقير.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة، إيرادات بقيمة 2,010 مليون جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2019-2020، بارتفاع نسبته 1% على الأساسين الربعي والسنوي، وجاء هذا التحسن الربعي الطفيف نتج عن زيادة أحجام مصنع أبوقير 2، بعد إغلاقه لمدة 20 يومًا لأعمال الصيانة التي تمت في الربع الأول من العام المالي 2019-2020، مما عوض الانخفاض العام في أسعار كافة المنتجات، وعلى مستوى مصنع أبو قير 2، قفزت المبيعات إلى 32% في الربع الثاني، وذلك نتيجة للزيادة في الأحجام، أما الارتفاع الطفيف على الأساس السنوي، فيعزو أيضًا إلى نمو الأحجام الذي عوض انخفاض أسعار اليوريا العالمية بنسبة 9% سنويًا، وارتفاع قيمة الجنية المصري 10% سنويًا.

وأشار فاروس، إلى أن مجمل الأرباح لشركة أبو قير للأسمدة بلغ 754 مليون جنيه في الربع الثاني، مما يعني تحقيق مجمل هوامش نسبته 38%، وهو رقم مستقر بالقرب من مستوى الربع الأول 2019-2020، ولكنه متراجع 4% مقارنة مع الربع الثاني 2018-2019)، وأرجع الاستقرار الربعي والتراجع السنوي في المقام الأول إلى عدم استقرار أسعار اليوريا العالمية، حيث إن مؤشر متوسط أسعار اليوريا في مصر سجل 272 دولار للطن في الربع الماضي (منخفضًا 1% ربعيًا و9% سنويًا)، وذلك قبل الهبوط إلى المستويات الحالية المستقرة عند 240 دولار للطن، وتوقع أن الشركة باعت اليوريا عند مستويات ثابتة أو منخفضة عن أسعار الربع الأول 2019-2020، ولكنها مستويات أقل بكثير من أسعار الربع الثاني 2019-2019، وذلك قد يفسر السبب وراء تراجع الهوامش سنويًا بمعدل أربع نقاط مئوية.

أما عن سبب تراجع أرباح أبو قير للأسمدة، أرجع فاروس، إلى تراجع العائد من الاستثمار في أذون الخزانة، لأن الشركة باعت ما يقرب من أذون بقيمة 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني 2019-2020، على أساس سنوي، نتج تراجع الهامش 11 نقطة مئوية عن تأثير القاعدة الحسابية لأن نتائج الربع الثاني 2018-2019 اشتملت على أرباح فرق عملة بقيمة 216 مليون جنيه، مقارنة مع عدم وجود أي أرباح فرق عملة في هذا الربع.