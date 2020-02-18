سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاروس يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم "أبو قير" بقيمة عادلة 27.10 جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:03 ص
فاروس يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم "أبو قير" بقيمة عادلة 27.10 جنيه أسمدة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عند قيمة عادلة 27.10 جنيه، وذلك بعد تحقيق الشركة مبيعات بلغت 4 مليارات جنيه، وتحقيق صافى دخل 1.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول 2019-2020، وهو ما يتفق مع تقديرات فاروس بتحقيق "أبو قير" مبيعات تبلغ 8 مليارات جنيه هذا العام، وصافى  أرباح بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى ولو واجهت الشركة بعض الصعوبات في النصف الثاني من العام نتيجة لتراجع أسعار اليوريا العالمية.
 
ويتداول سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عند 6.7 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك حتى 2019-2020، منخفضًا عن متوسطه التاريخي البالغ 9.0 مرة، وبالنظر إلى الأسهم المناظرة، فتبلغ قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك معدل 10.3 مرة لسهم كيما (بزيادة كبيرة عن سهم أبوقير) حتى عام 2019-2020، ومعدل 4.8 مرة لسهم موبكو حتى عام 2020، وذلك يقل عن سهم أبوقير.
 
وحققت شركة أبو قير للأسمدة، إيرادات بقيمة 2,010 مليون جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2019-2020، بارتفاع نسبته 1% على الأساسين الربعي والسنوي،  وجاء هذا التحسن الربعي الطفيف نتج عن زيادة أحجام مصنع أبوقير 2، بعد إغلاقه لمدة 20 يومًا لأعمال الصيانة التي تمت في الربع الأول من العام المالي 2019-2020، مما عوض الانخفاض العام في أسعار كافة المنتجات، وعلى مستوى مصنع أبو قير 2، قفزت المبيعات إلى 32% في الربع الثاني، وذلك نتيجة للزيادة في الأحجام،  أما الارتفاع الطفيف على الأساس السنوي، فيعزو أيضًا إلى نمو الأحجام الذي عوض انخفاض أسعار اليوريا العالمية بنسبة 9% سنويًا، وارتفاع قيمة الجنية المصري 10% سنويًا.
 
وأشار فاروس، إلى أن مجمل الأرباح لشركة أبو قير للأسمدة بلغ 754 مليون جنيه في الربع الثاني، مما يعني تحقيق مجمل هوامش نسبته 38%، وهو رقم مستقر بالقرب من مستوى الربع الأول 2019-2020، ولكنه متراجع 4% مقارنة مع الربع الثاني 2018-2019)، وأرجع الاستقرار الربعي والتراجع السنوي في المقام الأول إلى عدم استقرار أسعار اليوريا العالمية، حيث إن مؤشر متوسط أسعار اليوريا في مصر سجل 272 دولار للطن في الربع الماضي (منخفضًا 1% ربعيًا و9% سنويًا)، وذلك قبل الهبوط إلى المستويات الحالية المستقرة عند 240 دولار للطن، وتوقع أن الشركة باعت اليوريا عند مستويات ثابتة أو منخفضة عن أسعار الربع الأول 2019-2020، ولكنها مستويات أقل بكثير من أسعار الربع الثاني 2019-2019، وذلك قد يفسر السبب وراء تراجع الهوامش سنويًا بمعدل أربع نقاط مئوية.
 
أما عن سبب تراجع أرباح أبو قير للأسمدة، أرجع فاروس، إلى تراجع العائد من الاستثمار في أذون الخزانة، لأن الشركة باعت ما يقرب من أذون بقيمة 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني 2019-2020،  على أساس سنوي، نتج تراجع الهامش 11 نقطة مئوية عن تأثير القاعدة الحسابية لأن نتائج الربع الثاني 2018-2019 اشتملت على أرباح فرق عملة بقيمة 216 مليون جنيه، مقارنة مع عدم وجود أي أرباح فرق عملة في هذا الربع.

اخبار البورصة

ابو قير للأسمدة

فاروس

القيمة العادلة لابوقير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة