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خالد صلاح
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غدًا.. كندا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:19 ص
غدًا.. كندا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان السفينة السياحية الموبوءة
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية، عزمها ارسال طائرة مستأجرة إلى اليابان غدا الأربعاء؛ لإجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" الياباني، وأوضحت الحكومة، فى رسالة إلكترونية بعثتها لرعاياها ونقلتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تأكيد تاريخ المغادرة بمجرد الانتهاء من الترتيبات النهائية مع الحكومة اليابانية وشركة سفن الرحلات البحرية، مشيرة إلى أنه سيتم إخطارهم قبل 24 ساعة من مغادرة الرحلة.
 
واشارت، إلى أنه سيتعين على الركاب الذين يستقلون الرحلة الخضوع لحجر صحى لمدة 14 يوما فور وصولهم إلى كندا.
 
واحتجزت اليابان السفينة "دايموند برنسيس" السياحية، لدى وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية فى الثالث من الشهر الجارى، حيث انتشر فيروس كورونا بين ركاب السفينة، التى خضعت للحجر الصحى فى اليابان.
 
 ومع مرور الوقت، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها سوف تسمح للركاب المسنين الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة فى اليابان، بالنزول من على متن السفينة قبل الموعد المحدد، وذلك فى حال جاءت نتائج اختباراتهم بفيروس "كورونا" سلبية.
 
وأضافت الحكومة اليابانية - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، أنه تم تأكيد إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة بالفيروس؛ الذى تفشى من داخل مدينة ووهان الصينية، فمن بين إجمالى عدد الإصابات بالفيروس داخل اليابان البالغة 247 حالة، توجد 218 حالة إصابة داخل السفينة من بين الركاب وطاقم عمل السفينة.
 
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
 

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فيروس كورونا

كورونا

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