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غدًا.. سوريا تعيد تشغيل مطار حلب الدولى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:00 ص
غدًا.. سوريا تعيد تشغيل مطار حلب الدولى صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة النقل السورية، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولى حيث سيشهد غدا الأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" وأوضح وزير النقل المهندس على حمود  أنه ستتم برمجة رحلات من مطار حلب الدولى إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

و قال مدير الطيران المدنى فى سورية المهندس باسم منصور إنه بفضل تضحيات الجيش العربى السورى وتأمين محيط مطار حلب ولاحقاً تأمين كامل محيط المدينة أصبحت إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولى آمنة بالكامل مشيراً إلى أنه تم تأهيل المطار والمحافظة عليه طيلة فترة الحرب الإرهابية رغم ما تعرض له من اعتداءات وهجمات من قبل المجموعات الإرهابية.

ولفت منصور إلى أن طواقم العمل جاهزة للعمل فى مواقعها مبيناً أن عودة إقلاع المطار تشكل عودة قوية للصناعة والتجارة ودوران عجلة الاقتصاد كونه يشكل نقطة استراتيجية مهمة فى العمل والاقتصاد.

من جهته أكد مدير مطار حلب المهندس محمد المصرى فى تصريح مماثل جهوزية المطار بالكامل لاستقبال كل الرحلات مشيراً إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح كل الخدمات الفنية والأرضية داخل وخارج المطار وأصبحت جاهزة للعمل بما فيها إجراءات تفتيش الركاب الداخلين والخارجين من المطار وتأمين سيارات الإطفاء والإسعاف وتفتيش الحقائب ونظام الإعلانات والإذاعة.

وكان الجيش العربى السورى حرر عام 2016 كامل مدينة حلب بما فيها المطار الدولى وأسهمت بطولات وتضحيات الجيش العربى السورى خلال الأيام الماضية بتحرير قرى وبلدات محيط مدينة حلب لتعلن المدينة أمس آمنة بالكامل ما وسع مساحة الأمن والأمان بمحيط مطار حلب الدولى الذى يعد شرياناً حيوياً للعاصمة الاقتصادية لسورية.


سوريا

الجيش السورى

خلب

دمشق

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