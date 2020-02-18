عمران خان: باكستان ترحب بالتقدم فى مباحثات السلام بأفغانستان

إسلام آباد (أ ش أ)

رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بالتقدم الذي تم إحرازه فى مباحثات السلام الجارية بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وجدد خان خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، التزام بلاده بالعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وأعرب خان عن أمله بأن يتم التوقيع على اتفاق السلام مبكرا كما يليه الحوار بين الأفغان للعمل على التسوية للاستقرار والسلام الدائم في أفغانستان.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن السلام في أفغانستان يعد مهما لخلق الظروف المواتية للملايين من اللاجئين الأفغان في باكستان للعودة إلى أوطانهم بكرامة وشرف.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أكد أمس الاثنين، مجددا سعى بلاده لتحقيق السلام فى أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس فى مصلحة بلاده، وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أي مجتمع بشري آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.

وأوضح أن باكستان لا تسعى إلى تحقيق السلام فى أفغانستان لأنها تستضيف 1.4 مليون لاجيء أفغاني، ولكن لأن شعب أفغانستان يستحق هذا السلام.

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني أمام مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان في إسلام أباد، وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها باكستان إلا أنها تمكنت من الحفاظ على علاقة رائعة مع اللاجئين الأفغان.

وأعلن الرئيس التنفيذى لأفغانستان عبد الله عبد الله إتمام اتفاق السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وقال عبد الله - خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - " تم الانتهاء من الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، ويشترط لتوقيع الاتفاق الحد من العنف لمدة سبعة أيام"، مشيرا إلى أن ذلك يعد فرصة لتظهر طالبان رغبتها في إحلال السلام في البلاد.