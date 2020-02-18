عروض أزياء وألعاب نارية..الجامعة الأمريكية تختتم احتفالاتها بالمئوية الثانية..صور

كتبت سارة علام

اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية فى حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، إذ ركزت احتفالات هذا الأسبوع على خططها المستقبلية فى المائة عام القادمة، تحت شعار "أنت المستقبل"، وتضمنت الاحتفالات عرض أزياء ومعرض للتصميم وإطلاق الألعاب النارية.

وضم احتفال "ليالي المئوية"، معرضا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية.

وألقت الدكتورة رنا القليوبي، الحاصلة على البكالوريوس والماجستير عامي 1998 و2000 على التوالي في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلى الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وعضو مجلس الأمناء ومؤسس شركة أفيكتيفا Affectiva الرائدة في مجال الأساليب التحليلية للمشاعر الإنسانية، محاضرة بعنوان "الذكاء الأصطناعي: أنسنة التكنولوجيا". قام بإدارة اللقاء عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ قمة رايز أب.

كما شهد الحضور أمس أيضا عرض ثلاثي الأبعاد على بوابة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.

في الحفل الختامي لمئوية الجامعة أمس، قام ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمشاركة الحضور رؤية مؤسسي الجامعة وتطلعهم لحرم جامعي أكبر للجامعة وكيف اتخذ مجلس الأمناء هذا القرار التاريخي في 1994 لنقل الجامعة إلى حرم جديد وأكبر على أطراف القاهرة، كما أوضح أن خطط تطوير الجامعة في ذكراها المئوية بدأت منذ ما يقرب من 25 عامًا.

"قال بارتليت: "نحتفل الليلة، ونحن نشعر بالامتنان لمؤسسي الجامعة، وسعداء بتحقق طموحاتنا في الذكرى المئوية، ومع انتهاء هذا الاحتفال، نخطط بالفعل لمائة عام مقبلة، وبدأنا خطة استراتيجية جديدة لدراسة احتياجات الحرم الجامعي في المرحلة الثانية من تطور الجامعة ".

فيما أكد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أهمية دعم الجامعة مركزا على الدور الذي لعبه المانحين أثناء تأسيس حرم الجامعة في القاهرة الجديدة، حيث ساهم العديد من المانحين وتبرعوا لبناء مباني كثيرة بالجامعة تحمل أسمائهم، حيث قال: "يمكن أن نكون جميعا جزء من احتفال المئوية القادمة، وذلك عن طريق الاحتذاء بروح العطاء مثل كل هؤلاء الذين تحمل مباني الجامعة أسمائهم، وكل الذين قدموا دعم لتعليم طلاب قد لا يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الدراسة، أدعوكم جميعا للاستمرار في دعم الجامعة."

كما نظم برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر مستقبل التصميم ومعرض عن تصميمات المستقبل، تناول المؤتمر رؤى ممارسات التصميم والصناعات الإبداعية، حيث جمع بين ممارسي التصميم والباحثين لتبادل خبراتهم وأفكارهم حول دور التصميم كطريقة فعالة لفهم وحل التحديات القائمة.

وقالت غالية سراقبي، رئيس قسم التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نتناول في المعرض التحديات التي قد يواجهها طلاب التصميم في المستقبل."

ويضم المعرض أبرز مشروعات التصميم التي أنتجها طلاب التصميم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار السنوات الخمس الماضية. تقول سراقبي: "كما يضم 30 مصممًا ومشروعًا بارزًا في مصر والمنطقة، وهو يتناول عدة محاور، وهي تصميم من أجل المساواة الاجتماعية والتأثير، تصميم من أجل التعليم، وإعادة تخيل التراث الثقافي والحرف، وتصميم لبيئة مستدامة وتصميم تجارب المستقبل."

وأقام طلاب وخريجو الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد أبرز الفعاليات هذا الأسبوع وهو عرض "100 عام من تطور الأزياء" من إخراج غدير العجباني، خبيرة الأزياء والموضة وخريجة الجامعة.

وقالت غدير: "كنت أرغب دائماً في المشاركة في الفعاليات الكبرى في الجامعة من خلال تقديم ورش عمل أو عروض. وهذا العرض هو فرصة رائعة كنت أنتظرها منذ وقت طويل ولحسن الحظ إنه حفل ختام الذكرى المئوية للجامعة"، وأوضحت أن تصميمات الطلاب من الأزياء جاءت معبرة للغاية عن طموحهم وتطلعاتهم إلى الحياة.