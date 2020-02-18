"طب الإسكندرية" تناقش الخطة الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعى الصحى والإجراءات الوقائية لدى المواطنين، حيث شاركت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فى الاجتماع التنسيقى الذى نظمته كلية الطب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور وائل نبيل عميد الكلية لمناقشة الخطة الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الشئون الصحية، وكافة القطاعات الصحية المعنية.

واستعرض الاجتماع التنسيقى آليات برامج التوعية والتدريب ومكافحة العدوى والسلامة الصحية والمهنية المتعلقة بالمرض إلى جانب التأكد من جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية البشرية، وتعاملها مع كافة الاحتمالات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر خلال الاجتماع دعم محافظة الإسكندرية الكامل للجهود التى تبذلها كلية الطب جامعة الإسكندرية فى ملف فيروس كورونا.

وأضافت نائب المحافظ إلى حرص محافظة الإسكندرية على توحيد كافة جهود المنظومة الصحية بالإسكندرية، وفتح كافة قنوات التواصل مع جميع الأجهزة المعنية وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى هذا الشأن.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب انتظام انعقاد اللجنة التنسيقية، ومتابعتها للمستجدات الخاصة بالفيروس على مدار الساعة، مشددًا على أهمية تحرى الدقة قبل تداول أو نشر أى بيانات أو معلومات أو أخبار تخص هذا الموضوع تجنبا لإثارة البلبلة بمعلومات خاطئة والالتزام بنشر المعلومات الرسمية الموثقة.

جاء ذلك بحضور، أ. د. عادل رمضان وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأ. د. أشرف سعد جلال نقيب الأطباء، وأ. د. تامر عبد الله المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وأ. د. ياسر زكى امين مجلس كلية الطب.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت بالأمس فض الحجر الصحى بمدينة مطروح وعودة جميع المحتجزين الى منازلهم ، بالمحافظات المختلفة ، كما اكدت وزارة الصحة على ان جميع من كانوا بالحجر الصحى غير ناقلين للعدوى بالمرض.